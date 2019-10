«Hetzkampagne»: Walter Dubler kritisiert SVP-Gallati in Leserbriefen – doch er bleibt anonym

Weber kritisierte in seinem Leserbrief auch, dass Gallati einen jahrelangen Rachefeldzug «gegen seinen Intimfeind Walter Dubler» geführt habe. Hintergrund sind politische Aktivitäten von Gallati gegen Dubler in den letzten Jahren. Der damalige Wohler SVP-Einwohnerrat löste mit Vorstössen im Ortsparlament diverse Verfahren gegen den parteilosen Gemeindeammann aus. Der Regierungsrat enthob Dubler aus dem Amt, weil dieser Reglemente verletzt, Kompetenzen überschritten und Gelder nicht der Gemeinde abgeliefert hatte.

Dennoch ist Gallati der einzige Kandidat für den Regierungsratssitz, bei dem es nicht nur Wahlempfehlungen, sondern auch heftige Kritik gibt. In den Leserbriefspalten der AZ und des «Wohler Anzeigers» liefern sich Gegner und Unterstützer von Gallati heftige Auseinandersetzungen. So schrieb zum Beispiel der Freiämter Komiker Peach Weber, Gallati habe «Kreide gefressen und seine unsäglichen Aktionen eingestellt, da er ein höheres Amt anstrebt.»

Seit der Nomination als Regierungsratskandidat gibt sich SVP-Politiker Jean-Pierre Gallati zurückhaltend und staatsmännisch. Schon am Parteitag, als er für Wahl vom Sonntag aufgestellt wurde, kündigte Gallati an, er werde im Wahlkampf weder andere Kandidaten noch bisherige oder aktuelle Regierungsmitglieder angreifen. Daran hat sich der SVP-Fraktionschef im Grossen Rat, der für seine scharfen Attacken auf politische Gegner bekannt war, bisher strikt gehalten.

Eine andere kritische Leserbriefschreiberin ist Ruth Ramstein aus Lenzburg. Sie bezeichnete Gallatis Vorgehen als «Hetzkampagne auf Kosten der Steuerzahler gegen den früheren Wohler Gemeindeammann Walter Dubler, welchem vor Bundesgericht mit einem vollständigen Freispruch Gerechtigkeit widerfuhr».

Kritik an Gallati übt auch Marcel Konrad aus Wohlen: Der SVP-Politiker habe im Grossen Rat zweimal gegen die Interessen seiner Wohngemeinde gestimmt, schreibt er in einem Leserbrief. So habe sich Gallati gegen Einzonungen für die Erweiterung der Sportanlagen und der Gewerbezone ausgesprochen und gegen den neuen Finanzausgleich gestimmt, der Wohlen 4,6 Millionen Franken einbringe.

Dubler verfasst Leserbriefe, andere reichen sie für ihn ein

Doch die beiden Leserbriefe mit Kritik an Gallati, die im Namen von Ruth Ramstein und Marcel Konrad publiziert wurden, stammen ursprünglich von einem anderen Autor. Verfasst hat sie Walter Dubler selber, wie ein Blick in die Eigenschaften der Word-Dokumente zeigt. Offenbar hat Dubler die kritischen Texte selber verfasst und dann per Mail an Ramstein und Konrad geschickt.