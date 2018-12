"An die Wand stellen und ihnen eine saubere 9-mm-Impfung verpassen!!!! Tut nicht weh, ist effizient und nachhaltig." Mit diesen Worten hatte Daniel Wicki vergangene Woche auf dem Sozialen Netzwerk Facebook zur Selbstjustiz gegen kriminelle Flüchtlinge aufgerufen, wie der „Blick“ berichtete. Der Gemeindeschreiber reagierte so auf die Vergewaltigung einer Frau in Deutschland – die Täter waren unter anderem Asylbewerber.

Diese Worte, für die Daniel Wicki sich vor den Medien mittlerweile entschuldigt hat, bleiben nicht ohne Konsequenzen. Die SP Boswil hat heute Morgen bei der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eine Strafanzeige eingereicht. Reto Karich, Präsident der SP Boswil hat diese persönlich abgegeben: „Wir wollen eine saubere rechtliche Abklärung, ob das Verfassen solcher Kommentare einen Tatbestand erfüllen.“ Die SP Boswil habe dies in Zusammenarbeit mit der SP Aargau entschieden.