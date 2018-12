Daniel Wicki, Gemeindeschreiber in Boswil, hetzt in Facebook-Kommentaren gegen Asylsuchende und Sozialhilfebezüger. In einem Kommentar verlangt er zum Beispiel, Vergewaltiger «an die Wand zu stellen» und ihnen eine «saubere 9mm-Impfung zu verpassen». Seit der «Blick» die menschenverachtenden Äusserungen publik gemacht hat, steht das Freiämter Dorf national in den Schlagzeilen. Daniel Wicki hat sich am Donnerstag entschuldigt, zugegeben, dass einige seiner Kommentare «grenzwertig» seien.

Doch eine Entschuldigung reicht vielen Politikerinnen und Politikern nicht. Die SP Boswil will Strafanzeige gegen den Gemeindeschreiber einreichen. «Stellvertretend für alle Gleichgesinnten, welche sich nicht exponieren wollen und können, und als Zeichen gegen alle, welche die Menschenwürde mit Füssen treten», schreiben sie in einer Mitteilung. Ausserdem fordert die SP den Gemeinderat auf, Konsequenzen zu ziehen und das Arbeitsverhältnis mit Wicki «umgehend aufzulösen». Ein «solch asoziales Verhaltensmuster» sei nicht weiter tragbar. «Als Gemeindeschreiber sollte man wissen, wo man sich mit seiner persönlichen Haltung zurückhalten sollte.»

Viel ausrichten kann die Ortspartei im SVP-Dorf Boswil allerdings nicht. Im Gemeinderat sitzt niemand aus der SP. Die SVP hält drei der fünf Sitze – und SVP-Gemeindeammann Michael Weber stellte sich von Anfang an hinter seinen Gemeindeschreiber. Er sieht nichts Verwerfliches an dessen Aussagen. Daniel Wicki sage nur, «was Tatsache ist», so Weber zur AZ.