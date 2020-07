Herrenloses Auto gefunden: Nun konnte die Polizei den Unfallfahrer ermitteln

Am Dienstagmorgen fand die Polizei ein herrenloses Auto in Bettwil. Nun konnten sie den Unfallfahrer ermitteln: Die Ermittlungen der Kantonspolizei führten zu einem 23-jährigen Schweizer aus dem Bezirk Lenzburg, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Am Nachmittag gelang es, ihn zur Sache zu befragen. Der junge Mann gestand ein, der verantwortliche Lenker des nicht immatrikulierten Peugeots gewesen zu sein.

Trotz Entzug des Lernfahrausweises und ohne Versicherungsschutz sass er am frühen Dienstagmorgen hinter dem Steuer. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten hat ein Verfahren eingeleitet. Zudem wurde eine Blut- und Urinentnahme angeordnet. Der Beschuldigte muss sich nun wegen diverser Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz verantworten.

