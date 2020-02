Herr der Lüfte und von 100'000 Gleitschirmpiloten: Ein Freiämter ist neu der höchste Gleiter Europas

Nein, hier geht es nicht darum, wer am höchsten fliegen kann. Auf solche Rekorde ist Urs Frei aus Muri auch gar nicht aus. Doch auch ohne Rekord ist er spätestens seit diesem Jahr international bekannt. Er repräsentiert all jene, die ganz ohne Motor durch den Himmel gleiten. Seit 2018 macht er das für die Schweiz als Präsident des Schweizerischen Hängegleiter-Verbandes. Anfang Februar durfte er nun einen noch grösseren Schritt machen: Er wurde für ein Jahr zum Präsidenten der Europäischen Vereinigung EHPU (European Hang Gliding And Paragliding Union) gewählt. Damit steht er an der Spitze von über 100'000 Piloten aus 19 Ländern. Doch wie kommt ein Murianer, der das Paragleiten als Hobby betreibt und ab und zu abends länger arbeitet, um nachmittags die Thermik ausnützen zu können, dazu, ein so hohes Amt zu übernehmen? «Ich war zur rechten Zeit am rechten Ort», erklärt Urs Frei gut gelaunt.

In Stockholm wurde Frei zum Präsidenten ernannt

2001 wurde der europäische Verband EHPU gegründet. «Turnusgemäss wechselt jedes Jahr das Präsidium», und zwar dem Alphabet entsprechend, letztes Jahr war Schweden dran, jetzt die Schweiz. «An der GV in Stockholm durfte ich das Präsidium übernehmen. Als Geschenk habe ich einen Richterhammer gekriegt, um für Ordnung sorgen zu können», erzählt er. «Mit Grossbritannien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz sind Länder mit grossen Pilotenzahlen und professionellen Verbandsstrukturen dabei. Daneben gehören aber auch Nationen mit weniger Piloten, aber nicht minder engagierten Vertretern dazu, die für ein Meeting auch mal 17 Stunden quer durch Europa reisen.»