Hermetschwil-Staffeln «Leidensdruck war bisher nicht gross genug»: Energiepool Freiamt will als Verein stabilere Strompreise sichern Die Gesellschaft Energiepool Freiamt gibt es seit 25 Jahren. Nach einem Vierteljahrhundert voller Erfolge soll daraus nun ein Verein werden. So können sich die Gemeinden und Elektras für die Veränderungen im Strommarkt wappnen.

Mit der Gründung des Energiepools Freiamt haben Präsident Markus Wey und die damals Beteiligten offene Türen eingerannt. 1998 stand erstmals die Idee einer solchen Gemeinschaft im Raum, die künftig gemeinsam Strom zu guten Konditionen einkauft.

«Geplant war, dass an der ersten Versammlung sieben Werke dabei sind. Gekommen sind 15», erinnert sich Wey, welcher der Gesellschaft noch heute als Präsident vorsteht. «Bereits im zweiten Jahr waren es 24», ergänzt er. Heute gehören dem Energiepool 31 Gemeindewerke, Genossenschaften und AGs an.

Eine Idee, die «relativ einfach am Küchentisch» entstand und während der vergangenen 25 Jahre sehr erfolgreich war. «Doch sind wir nie über unsere einstige Absichtserklärung hinausgekommen», so Wey. Dabei wäre der Leidensdruck, der nach einer Veränderung verlangte, schon seit einigen Jahren da. «Aber er war einfach noch nicht gross genug», erklärt er.

Nur als Verein kann das gemeinsame Konto weitergeführt werden

Deshalb ist das, was am Donnerstagabend im Kloster St. Martin in Hermetschwil-Staffeln passiert, ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Energiepool Freiamt. An einer Versammlung wird – sofern die Mitglieder dem zustimmen – aus der bisherigen Gesellschaft der nicht gewinnorientierte Verein Energiepool Freiamt gegründet.

Mit diesem Schritt möchten sich die Verantwortlichen für Veränderungen rüsten. «Bisher konnten wir es immer hinausschieben. Aber bald werden wir als Gesellschaft nicht mal mehr ein gemeinsames Konto führen können», nennt Markus Wey ein Beispiel.

Weiter befinde sich der Strommarkt im Wandel. Das zeichne sich schon länger ab, die Preisschwankungen im vergangenen Winter seien noch das Tüpfelchen auf dem I gewesen, so Wey. Mit einem Verein könnte man diesen Preisschwankungen, die es auch in Zukunft geben werde, entgegenwirken.

«Ich habe diese Idee schon länger im Kopf. Ein Verein fördert die Zusammengehörigkeit. Man kann sich zusammentun», so der Präsident. Er schätzt, dass die Hälfte aller Werke der Region sich dazu entscheiden wird, den Strom gemeinsam einzukaufen. Denn es sei schwierig zu erklären, weshalb die eine Gemeinde vier Mal mehr bezahlen müsse als eine andere.

Bereits erste Anfragen von potenziellen Neumitgliedern

Dass es vielleicht Mitglieder gäbe, die eine Vereinsgründung nicht gutheissen und in der Folge aussteigen werden, das könne es natürlich geben, so Wey. «Bisher habe ich aber nur Gutes darüber gehört. Ich habe zudem bereits Anrufe von solchen erhalten, die im nächsten Jahr auch Mitglied des Energiepools werden möchten, es geht also eher in die andere Richtung», erzählt er.

Nebst dem gemeinsamen Stromeinkauf könne man sich in einem Verein auch besser bei technischen und administrativen Fragen unterstützen. «Auch dort werden die Anforderungen steigen, auch wenn die Digitalisierung vieles vereinfacht», ist Wey überzeugt.

Eine weitere Variante wäre, aus dem Energiepool Freiamt eine Betriebsgesellschaft oder eine AG zu gründen. «Doch dafür ist die Zeit momentan noch nicht reif. Wir gehen zwar vorwärts, aber in kleinen Schritten», sagt er. Dass diese Variante aber in Zukunft einmal umgesetzt wird, schliesst Markus Wey nicht aus. «Die Netze könnten ja dann trotzdem weiterhin im Besitz der Genossenschaften und Gemeinden bleiben.»

Veränderung gab es auch im Vorstand. «Es sind nun seit Kurzem zwei Frauen im Team und es hat eine Verjüngung stattgefunden. Das sorgt für Dynamik und ist super», freut sich Wey. Er hoffe nun auf gutes Gelingen des Vereins, auch wenn es nun vielleicht etwas schnell gegangen sei. «Aber manchmal muss man einfach vorwärtsmachen, so wie das unsere Vorfahren auch getan haben.»