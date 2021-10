Herbststimmung Originell bemalt oder mit Rezeptideen: So schön werden die Kürbisse der Region präsentiert Mit ihren leuchtenden Farben und speziellen Formen sorgen Kürbisse vielerorts im Freiamt für Freude. Während die Kürbisse in Nesselnbach besonders liebevoll ausgestellt werden, ergänzen in Muri spezielle Rezepte das herbstliche Angebot.

Die leuchtenden Kürbisse vom Klosterhof der Familie Frey in Muri ziehen die Blicke auf sich. Melanie Burgener

Orange, gross und schwer, klein, beige und länglich oder grün und übersäht mit vielen Warzen – mit ihren leuchtenden Farben und speziellen Formen ziehen die Kürbisse schon von weitem die Blicke auf sich. Wie zum Beispiel jene des Klosterhofs Muri, die in Holzkisten und in einem langen Anhänger angerichtet sind. Ergänzt wird das bunte Angebot am Katzenbachweg mit ausgedruckten Rezepten, in deren Gerichte sie besonders gut schmecken. Jenes vom gefüllten Patisson-Kürbis mit vegetarischem Pilzragout samt Bild lässt wohl bei vielen das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Aber nicht nur am Murianer Katzenbachweg werden die beliebten Herbstbeeren – ja, der Kürbis ist tatsächlich kein Gemüse, sondern gehört botanisch zur Gattung der Beeren – liebevoll hergerichtet. Auch an anderen Ecken im Freiamt geben sich die Bäuerinnen und Bauern grosse Mühe bei der Präsentation ihres herbstlichen Angebotes.

So zum Beispiel die Familie Staubli, ebenfalls aus Muri. Seit vielen Jahren bietet sie auf ihrem Hof im Hasli eine Vielzahl an verschiedenen Kürbissen, die sie originell mit Gesichtern bemalen und in einer Ausstellung speziell präsentieren. Diese kann noch bis Ende dieses Monates bestaunt werden.

Die Familie Hufschmid aus Nesselnbach ist für ihren traditionellen «Chörbismärt» bekannt. Dieser hat heuer zwar bereits stattgefunden. Doch ihr Angebot von über 50 verschiedenen Kürbissorten kann ebenfalls noch bis Ende Oktober in ihrer «Dorfschür» an der Niederwilerstrasse 21 bestaunt und erstanden werden.