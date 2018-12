«Viele Menschen befinden sich in prekärer Lage und sind im Freien. Es fehlt an warmer Kleidung, Nahrung, Hygieneartikeln und so weiter», schreibt der Bremgarter Stefan Dietrich. Aus diesem Grund wird er über die Feiertage erneut mit dem Team von Help Now, der Hilfsorganisation, die er vor drei Jahren gegründet hat und die heute Teil von Netzwerk Asyl Aargau ist, auf der Balkanroute unterwegs sein. Genauer fahren sie nach Bihać und Umgebung, das in Bosnien-Herzegowina liegt. «Unterwegs, um Menschen auf der Flucht und in der Not zu helfen.»

Aus dem Freiamt darf er erneut verschiedene Spenden mit in den Osten nehmen. «Im Namen der Brockenstube Wohlen übergab bereits am Wochenende Rosemarie Schmid warme Kleidung und 1000 Franken. Wie bereits vor zwei Jahren unterstützt das Team um Frau Schmid in Wohlen die Bremgarter Hilfsaktionen», freut sich Dietrich.

Help Now wurde dieses Jahr aber auch von den vier christlichen Kirchen in Bremgarten tatkräftig unterstützt: «Mehr als 5000 Franken wurden während der Märt-Chile gesammelt und an mich stellvertretend für Help Now übergeben», ist er begeistert. Die reformierte Pfarrerin Corinne Dobler schrieb dazu: «Ein riesiges Dankeschön an die grosszügigen Menschen! Der Betrag ist ein Zeichen dafür, dass wir hier in Bremgarten nicht wegschauen, wenn Flüchtlinge um ihr Leben kämpfen.»

Stefan Dietrich wird mit seinem Team vom 24. bis 31. Dezember den Flüchtenden Schlafsäcke, Nahrungsmittel, Medikamente und warme Kleider kaufen und übergeben. «Die Hilfsbereitschaft und Solidarität aus Bremgarten, Wohlen, aus dem Freiamt ist überwältigend», sagt er. (az)

Mehr Infos zu Help Now und den Projekten unter www.helpnowswitzerland.ch