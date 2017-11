Das eine Haus ist neu, das andere 44-jährig. Beide haben gemeinsam, dass sie in Muri stehen und bezüglich Energie auf dem neusten Stand sind. Der Energiepreis Muri, vergeben von Muri Energie Forum und der Gemeinde, geht dieses Jahr an Gabi und Peter Anderhub sowie an Ruedi und Annemarie Halter. «Die ausgezeichneten Projekte oder Massnahmen sollen Vorbildwirkung haben und allenfalls auch andere Energiekonsumenten und in diesem Fall Bauherrschaften zur Nachahmung animieren», unterstrich Stefan Staubli, Präsident Muri Energie Forum, an der Preisverleihung. Die Jury, in der der Gemeinderat, der Gewerbeverein Muri, die Fachkommissionen Bau und Planung sowie Energie, Umwelt und Mobilität und das Muri Energie Forum vertreten sind, konnte aus mehreren eingereichten Projekten auswählen.

Strom vom Dach

Das Wohnhaus von Gabi und Peter Anderhub in der Langenmatt ist 44-jährig. Jährlich wurden für Heizung und Warmwasser 4000 Liter Heizöl verbrannt. Das ist vorbei: Das Haus erhielt eine Wärmedämmung nach Minergie A-Standard mit Komfortlüftung sowie eine sogenannte Indach-Photovoltaikanlage auf dem Dach. Mit dieser Anlage, die eine Spitzenleistung von 24,4 Kilowatt erbringt, wird das Haus zu rund 60 Prozent energieautark. «Die Familie Anderhub hat gezeigt, was möglich ist, wenn es um die Sanierung eines Wohngebäudes geht», hält Staubli fest. Die Investitionskosten würden sich in einem tragbaren Rahmen halten und dank der langfristig tiefen Betriebskosten falle die Gesamtbetrachtung auch aus wirtschaftlicher Sicht positiv aus. Davon ist Peter Anderhub überzeugt: «Längerfristig zahlt sich die Sanierung aus.»