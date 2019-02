Wer im Freiamt lebt, hat Glück. Für schöne Aussichten und eine Auszeit in der Natur müssen die Bewohnerinnen und Bewohner der Region nicht in ein Flugzeug steigen und auch keine lange Zugreise auf sich nehmen. Direkt vor der Haustüre wartet mit dem Freiämterweg ein 190 Kilometer langes Naherholungsgebiet. Dass es zu Hause genau so schön sein kann wie im Ausland, haben auch Annemarie Kölliker und Roberto Saibene aus Sins erkannt. Mittlerweile kennt das Ehepaar den Kulturwanderweg beinahe in- und auswendig. «Als wir den Weg zum ersten Mal abgelaufen sind, waren wir einfach nur für uns und ohne Kamera unterwegs», erzählen die beiden. Das hat die beiden so fasziniert, dass sie ein Projekt daraus gemacht haben.

Begeistert von ihren Ferien im Freiamt, haben sie im vergangenen Jahr den Weg etappenweise in allen vier Jahreszeiten mit ihren Kameras eingefangen. Das Ergebnis dieses Projektes ist eine 40-minütige Multivisionsshow, die sie unter anderem am 9. Mai in Unterlunkhofen und am 15. Mai in Rottenschwil präsentieren werden. «Die Premiere soll schon früher in Sins im Kino Cinepol stattfinden, aber das ist noch in Planung. Auch vom SAC Lindenberg haben wir eine Anfrage erhalten», verrät Annemarie Kölliker.

Von privaten Diashows ins Kino

Seit 1995 lassen Kölliker und Saibene andere an ihren Erlebnissen aus der ganzen Welt in Form von Multivisionsshows teilhaben. Doch was genau erwartet die Besucher bei einer solchen Show? «Das ist eine Ton-Bild-Show mit Musik und von uns eingebauten Kommentaren», erklärt das Ehepaar. Denn neben dem Reisen teilen sich Kölliker und Saibene auch die Leidenschaft der Fotografie. «Aus den vielen Bildern, die wir von unseren Reisen immer nach Hause gebracht haben, wollten wir gerne etwas machen.» Gestartet haben sie mit Diashows, die sie einem privaten Kreis präsentiert haben. Aus einer kleinen Runde mit Freunden und Nachbarn wurden grössere Gruppen mit Freunden von Freunden.