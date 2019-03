Der Bremgarter Brauch des Usrüere reicht zurück ins 12. Jahrhundert. Damals verteilte man milde Gaben an die Notleidenden. Die Schpitelturm-Clique verteilt seit 1962 Schleckereien an die Kinder am letzten Tag der Fasnacht.

«Hego, Naro, wyss und rot, pio!», rufen sie: «Ich, Narr, weiss und rot, bin schön!» Nur wenn laut genug gerufen wird, regnet es Orangen, Zeltli, Schoggi, Chips oder auch Konfetti vom Wagen. 600 kleine Narren riefen am Mittwochnachmittag aus Leibeskräften, und es regnete.