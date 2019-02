«Fleisch am Knochen» hat es nicht viel im neuesten Bericht und Antrag aus dem Wohler Gemeindehaus. Es geht um einen Verpflichtungskredit für die Teilrevision der Nutzungsplanung. Der Titel lässt aufhorchen, zumal die gültige Wohler Nutzungsplanung erst 2013 letztmals revidiert worden ist. Auf den zweiten Blick ist dann ersichtlich, worum es in dieser Vorlage grundsätzlich geht: Die Gemeinde Wohlen muss ihre Planungsinstrumente der aktuellen und übergeordneten Gesetzgebung anpassen.

Ein Aspekt betrifft die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB), welcher der Kanton Aargau vor 10 Jahren beigetreten ist. Das hat zur Folge, das auch die Gemeinden die Baugebriffe in ihrer Bau- und Nutzungsordnungen harmonisieren müssen. Sie haben dafür vom Kanton eine Frist bis 2021 gesetzt bekommen.

Verschiedene Bereiche anpassen

Handlungsbedarf besteht in Wohlen aber noch in verschiedenen weiteren Bereichen. So ist der revidierte Paragraf 127 des Baugesetzes umzusetzen. Die Gemeinden müssen dabei die Gewässerräume in ihrer Nutzungs- und Sondernutzungsplanung analysieren und den örtlichen Gegebenheiten entsprechend anpassen.