Mitten in der Nacht sollen vier Unbekannte das rund 2000 Franken teure Kunstwerk der Freiämter Künstlerin Furi Hundt vom Erholungspark des Jugendfests entfernt haben. «Ich hänge schon an der Katze», sagte die Künstlerin daraufhin gegenüber Tele M1. «Es ist etwas, das in meiner Kunst jetzt fehlt», fügte sie an.