Seit dem Start der Bauarbeiten zum Projekt «Sportpark Bünzmatt» in Wohlen ist bereits ein Jahr vergangen. Die neue Eishalle ist schon gut erkennbar, zurzeit wird intensiv auf dem Dach, am Innenausbau sowie an den technischen Installationen gewerkt.

Auch die Arbeiten an der neuen Minigolfanlage sowie die Sanierungsarbeiten im Schwimmbad laufen auf Hochtouren. Nach dem Ende der letzten Saison auf der knapp 40-jährigen Kunsteisbahn (am Freitag, 9. März) beginnt der Rückbau der noch bestehenden Bauten und Anlagen.

Damit wird die dritte und letzte Etappe des Projektes eingeleitet, das Ende Jahr abgeschlossen sein wird.

Erschwerte Bedingungen

Das kalte, regnerische und windige Wetter im Dezember und Januar haben den Baufortschritt erschwert. Aus Sicherheitsgründen mussten beispielsweise die Arbeiten auf dem Dach immer wieder unterbrochen werden, andere Tätigkeiten mussten wegen den tiefen Temperaturen nach hinten verschoben werden.

Trotz diesen Widrigkeiten sind die Verantwortlichen bezüglich dem weiteren Bauverlauf und der geplanten Eröffnung der Anlagen jedoch zuversichtlich. Die Baukommission und der Gemeinderat danken allen beteiligten Planern und Handwerkern für Ihren grossen Einsatz und das zielstrebige Mitwirken bei der Realisierung sämtlicher Gewerke rund um den Sportpark Bünzmatt.

Das sanierte Schwimmbad wird im Frühsommer seine Tore wieder öffnen können, die neue Eishalle soll im Herbst in Betrieb gehen. Das grosse Eröffnungsfest für den Sportpark Bünzmatt ist für das Wochenende vom 20./21. Oktober geplant.

Geschäftsführer bereits im Amt

Damit die Sportanlagen im Sommer ihren Betrieb aufnehmen können, werden neben den Bauarbeiten gegenwärtig auch diverse organisatorische und betriebliche Themen bearbeitet. Dafür zuständig ist unter anderem Christian Meier.

Er amtiert seit Dezember 2017 als Geschäftsführer der Sportpark Bünzmatt AG. Sie betreibt im Auftrag der Gemeinde Wohlen den Sportpark Bünzmatt. Für Anfragen oder Reservationen steht Christian Meier gerne zur Verfügung: ch.meier@sportpark-bünzmatt.ch.

Am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 14 Uhr, kann sich die Bevölkerung vom Baufortschritt selber ein Bild machen. Die Verantwortlichen geben gerne einen Einblick in den zukünftigen Sportpark Bünzmatt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weiterhin kann der Baufortschritt auch auf der Webcam verfolgt werden. Weitere Infos sind auch auf der Website der Gemeinde Wohlen zu finden: www.wohlen.ch. (az/to)