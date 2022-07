Hägglingen/Buttwil Nach seinem Buch über Ritalin stieg ein Hägglinger ins Archiv – und schrieb einen Roman über seine Ururgrosseltern 1874 wurden Stephan Reys Ururgrosseltern geschieden. Es war eine der allerersten zivilrechtlichen Scheidungen eines katholischen Paars in der Schweiz. Das Spezielle: Rey fand heraus, dass die Scheidung von seiner Ururgrossmutter Elisabeth Rey Oehen, nicht von ihrem Mann, verlangt worden war. Darüber schrieb ihr Ururenkel jetzt ein Buch.

Stephan Rey: Die Geschichte der Elisabeth Rey Oehen, die wohl erste zivilrechtliche Scheidung eines katholischen Paares 1874. Andrea Weibel

Der Untertitel «Eine katholische Scheidung 1874» stimmt so nicht ganz. «Eigentlich wäre es eine zivilrechtliche Scheidung eines katholischen Paares, denn katholische Ehen kann man noch immer nicht scheiden, nur vom Papst annullieren lassen», weiss Stephan Rey unterdessen.

Aber auch wenn der Untertitel nicht ganz stimmt, die Geschichte ist spannend. «Alles begann, als mein Vater zum Geburtstag einen Stammbaum erhielt, der bis ins 16. Jahrhundert reicht», erinnert sich der Hägglinger. Darauf entdeckte er, dass sein Ururgrossvater Johann Leonz Rey aus Buttwil irgendwann um 1850 gerichtlich von seiner zweiten Frau Elisabeth Rey Oehen geschieden worden war.

Er erinnert sich: «Ich konnte es kaum fassen. Damals konnte man sich schon scheiden lassen? Im katholischen Freiamt? Das Thema liess mich nicht mehr los und ich wusste, irgendwann gehe ich dem auf den Grund.» Es dauerte 30 Jahre, bis sich Rey auf die Spurensuche begab. «Was ich entdeckte, war noch spannender, als ich erwartet hatte.»

Die Frau hat damals die Scheidung verlangt

Der ausgebildete Psychiatriepfleger, der bereits ein Buch über sein Leben mit Ritalin veröffentlicht hat, war sich sicher, dass es der Mann gewesen sein muss, der die Scheidung wollte. «Aber nein. In den Gerichtsakten, die ich in Muri und Aarau einsehen durfte, entdeckte ich, dass es Elisabeth Rey Oehen gewesen ist, die die Scheidung verlangte.»

Der Autor wechselt in seinem Buch immer wieder vom 19. Jahrhundert in die heutige Zeit. So zeigt er auf, welche Archive er besucht und was er da herausgefunden hat.

Stephan Rey aus Hägglingen mit seinem ersten Buch «Warum zum Teufel Ritalin?». Unterdessen sitzt er schon am dritten Buch. Andrea Weibel (5. März 2020)

Am Schluss hatte Rey eine kleine Sammlung an Gerichtsakten, teilweise von einer Expertin für ihn aus der alten Schrift übertragen, die ihm ein Gerüst für die Geschichte lieferte. «All das entspricht der Wahrheit», betont er. «Alles andere habe ich mir ausgedacht. Ich habe in Geschichtsbüchern nachgeschlagen und versucht, die damalige Zeit im Freiamt zu rekonstruieren.»

Er fand auch heraus, dass erst seit April 1874 zivilrechtliche Scheidungen katholischer Paare überhaupt möglich waren. «Da meine Ururgrosseltern am 6. Juli 1874 geschieden wurden, waren sie wohl eines der ersten katholischen Paare in der Schweiz, die das taten.»

Er sitzt schon an seinem dritten Buch

Stephan Rey hält Elisabeth Rey Oehen für eine starke Frau, vielleicht sogar die erste Feministin im Freiamt. «Sie hatte den Mut und die innere Stärke, sich gegen die damaligen Gesetze in einer von Männern dominierten Welt durchzusetzen», schreibt er im Buch.

Entstanden ist ein Roman mit wahrem Gerüst. Und zwar sowohl in den historischen Kapiteln, als auch in den modernen. Die Lesenden begleiten Rey auf einer Reise durch Schweden und fragen sich mit ihm, wie es wohl seinem Kater daheim geht. Rey erklärt lachend: «Ich habe gar keinen Kater. Aber ich wollte mit all diesen dazugedichteten Details Dinge aufzeigen, die mir wichtig sind.»

Was der Kater symbolisieren soll, bleibt ungewiss. Sicher ist, dass Rey mit diesem Buch einen wichtigen Punkt auf der Liste der Dinge, die er im Leben erreichen will, erfüllt hat: die Recherche nach der Scheidung seiner Ururgrosseltern.

Das 180-Seiten-Bändchen soll nicht das letzte sein: «Ich sitze bereits an meinem dritten Buch. Es geht um die Zustände auf früheren Traumastationen. In dem Gebiet kenne ich mich als Psychiatriepfleger aus.» Mehr will er nicht verraten. Wann der Thriller erscheinen soll, weiss Rey noch nicht. «Ich bin nicht der grosse Schreiber, darum möchte ich mit einer guten Lektorin zusammenarbeiten. Was ich aber kann, ist, Geschichten zu erfinden und zu erzählen.»