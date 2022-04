Hägglingen Wo Patron Roduner um seine WC-Brillen ringt – der Verein Tellspiele probt sein Theater schon vor echter Fabrik-Kulisse Der Verein Tellspiele in Hägglingen gehört zu den grossen Freiämter Theater-Playern. Für einmal spielt er nicht beim Forsthaus, sondern im Dorf in den Hallen der Firma Bako AG. Was könnte besser als Kulisse für eine Fabrik dienen, als echte Fabrikhallen? Im Mai geht es los.

Die neueste Produktion «Roduner & Co.» des Hägglinger Tellspielvereins kommt sehr gut voran. Premiere ist am 20. Mai. Andrea Weibel

Sie glaubten fest daran, dass sie 2022 ihre WC-Brillen präsentieren dürfen. Jetzt steht fest: Das dürfen sie auch. Seit Oktober probt der Verein Tellspiele Hägglingen sein neuestes Stück. Darum wird er am 20. Mai bereit sein, es dem Publikum zu zeigen. Und das vor einer sehr ungewöhnlichen Kulisse.

Die Bako AG produziert Spezialaufbauten für Lastwagen sowie Tanks für Baustellen. Dafür hat sie an der Mellingerstrasse 33 grosse Hallen erstellt. In und vor diesen Hallen haben Inhaber Nick Bichsel und seine Mitarbeitenden extra viel Platz freigeräumt, auf dem die Theaterleute nun proben und später auch spielen sowie die Gäste verpflegen können.

Und das, obwohl die Firma selbst in der Zeit nicht einfach Ferien macht. «Ich weiss nicht, ob Nick wusste, worauf er sich einlässt», sagt Pius Schöpfer, Kassier und Medienverantwortlicher des Tellspielvereins mit einem breiten Grinsen.

Das Bühnenbild bei der Bako AG sieht provisorisch aus. Das soll es auch, denn es zeigt eine provisorische Betriebskantine und ebensolche Büros. Andrea Weibel

Die Fabrikhalle ist offensichtlich ein grosser Glücksfall für die Theaterleute. «Nick hat damals unser Stück Emmetfeld sehr gefallen. Darum war er sofort bereit, uns Platz in seiner Fabrik zu machen. Denn auch in unserem neuen Stück Roduner & Co. geht es ja um eine Fabrik, allerdings für WC-Brillen», fährt Schöpfer fort.

Die Kulisse muss provisorisch aussehen, das ist gewollt

Das Bühnenbild ist nicht wie sonst schön ausgestaltet. Eigentlich ist man sich von den Häggliger Theaterleuten anderes gewohnt. Doch das sei extra, betont Schöpfer. «Der im Freiamt bestens bekannte Bühnenbauer und Architekt Stefan Hegi hat unsere Kulisse entworfen und gebaut. Sie sieht etwas provisorisch aus, aber das muss so sein, denn sie stellt ja eine provisorische Kantine sowie zwei provisorische Büros der Geschäftsleitung dar.»

Das Stück Roduner & Co. verspricht wie gewohnt viel Spass fürs Publikum, wird aber auch zum Nachdenken anregen. Andrea Weibel

Im Stück geht es darum, dass die Firma Roduner & Co. ihre speziellen hölzernen WC-Brillen herstellt und damit in der Vergangenheit grossen Erfolg hatte. Nun wurde allerdings die Produktion auf Plastik umgestellt und nach China verlagert. «Das Stück ist zwar wie immer lustig, hat aber einen ernsten und sehr modernen Kern», so Schöpfer.

Der Kassier freut sich vermutlich am meisten, dass dieses Stück nun in Hägglingen aufgeführt werden kann. Denn er war es, der es 2007 in Reinach sah. Der bekannte Wohler Theaterautor und AZ-Kolumnist Jörg Meier hatte es für die Alu Menziken geschrieben. Nun konnten die Hägglinger ihn dafür gewinnen, es auf sie anzupassen. «Auch das ist ein grosser Glücksfall», freut sich Schöpfer.

Regisseur Adrian Meyer feilt mit den Schauspielenden an den Szenen. Andrea Weibel

Ein ebensolcher ist es, dass der ebenfalls bestens bekannte Freiämter Regisseur Adrian Meyer die Truppe anleitet. Unterstützt wird er dabei von Choreografin Mariana Coviello.

Stiftungen sind grosszügig, Vereine helfen an der Bar

Seit Oktober durfte die Truppe also in den Bako-Hallen proben. Seit Februar spielen sie draussen, wo das Stück dann auch dem Publikum präsentiert wird. «Eigentlich hätten wir gerne in der Halle selbst gespielt, aber das geht wegen der Akustik nicht.»

Choreografin Mariana Coviello (Mitte) gibt der Band im Hintergrund Anweisungen. Andrea Weibel

In der Halle wird nun das Theaterrestaurant mit 100 Plätzen zu finden sein. Schöpfer ist stolz: «Schon jetzt ist dieses an einzelnen Spielabenden komplett ausgebucht.» Und auch von den total rund 1500 Plätzen, die sich auf die 19 Vorführungen verteilen, seien bereits 500 vorreserviert. «Das freut uns sehr. Denn auch Firmen getrauen sich wieder, Anlässe für ihre Kunden oder Mitarbeitenden durchzuführen.»

Der letzte grosse Glücksfall für die Hägglinger seien die Unterstützenden. Das Budget von 300'000 Franken sei durch Sponsoren und sehr grosszügige Stiftungen zusammengekommen. Und das in einer Zeit finanzieller Unsicherheit. Darüber hinaus können die Theaterleute wieder auf die anderen Vereine im Dorf zählen. «Zehn Vereine helfen uns beispielsweise an der Bar», freut sich Schöpfer.

Hägglingen, das Dorf zwischen den sieben Hügeln, ist ein spezieller Ort. Das merkt man nicht zuletzt an dieser ganz und gar nicht alltäglichen Theaterproduktion.