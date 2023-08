Hägglingen «Wir haben vor Ort knappe Platzverhältnisse» – Zentrumstrasse wird für Sanierung drei Monate ganz gesperrt Ab Montag, 4. September, saniert das Departement Bau, Verkehr und Umwelt die Zentrumstrasse in Hägglingen unter Vollsperrung. Diese dauert bis Anfang Dezember. Während dieser Sperrung wird der Verkehr umgeleitet. Ganz fertig ist die Baustelle dann im Mai 2024.

Die Zentrumstrasse in Hägglingen ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Die Bauarbeiten starten am 4. September und dauern bis voraussichtlich Ende Mai 2024, wie der Kanton in einer Mitteilung bekannt gibt.

Bei der Sanierung wird die Strassengeometrie weitgehend beibehalten, mit Ausnahmen einer neuen Trottoirüberfahrt bei der Friedhofstrasse. Im Rahmen dieses Projekts wird in der Zentrumstrasse neben der Strassensanierung auch eine Bachdohlung mit einem Meter Durchmesser sowie diverse Werkleitungen neu erstellt.

Eine Vollsperrung bis Anfang Dezember 2023

«Wir haben vor Ort knappe Platzverhältnisse mit Gebäuden, die unmittelbar am Fahrbahn- und Trottoirrand liegen. Deshalb ist eine Vollsperrung für die Bauarbeiten unumgänglich», erklärt Sebastian Michlig, Strassenmeister Kreis III, von der kantonalen Abteilung Tiefbau. Die Vollsperrung dauert vom 4. September, 7.30 Uhr, bis Anfang Dezember 2023.

Die Zentrumstrasse in Hägglingen ist in einem schlechten Zustand – schon hier 2014. Bild: Google Streetview

Für den Durchgangsverkehr wird eine Umleitung via Dottikerstrasse (K385) – Eichgasse (K385) – Huemattenstrasse – Geissmann-Ackermann-Strasse signalisiert. Diese Umleitung gilt für Motorfahrzeuge und für Velofahrende. «Die Zufahrt zu den privaten Liegenschaften innerhalb des Projektperimeters bleibt für die Anwohnenden weiterhin möglich. Infolge der Vollsperrung wird die Zufahrt bis zur Baustelle als Sackgasse signalisiert», teilt der Kanton weiter mit.

Für Liegenschaften und Vorplätze die temporär nicht befahrbar sind, würden nach Möglichkeit Ersatzparkplätze ausgewiesen. Für zu Fuss Gehende und insbesondere Schulkinder wird in Absprache mit der Gemeinde eine lokale Umleitung ausgeschildert. Die Zufahrt zum Gemeindehaus erfolgt ebenfalls über die signalisierte Umleitung. Zum Abschluss der Bauarbeiten wird voraussichtlich im Mai 2024 der Deckbelag eingebracht. (az)