Hägglingen Siebenjähriges Kind spielt mit Kerze: Schopf durch Brand zerstört In einem Schopf in Hägglingen brach ein Brand aus, der das Holzgebäude stark beschädigte.

Anwohner bemerkten am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr einen Brand in einem Schopf hinter einem Mehrfamilienhaus in Hägglingen. Als die alarmierte Feuerwehr wenig später an der Dottikerstrasse eintraf, stand der aus Holz gebaute Schopf bereits in Vollbrand. Wie die Kantonspolizei mitteilt, konnte das Feuer jedoch rasch unter Kontrolle gebracht und somit eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Am Schopf entstand grosser Schaden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein siebenjähriges Kind im Schuppen mit einer Kerze hantiert, was dann zum Brand geführt haben muss, wie die Polizei weiter schreibt. Die genauen Umstände seien allerdings noch zu klären. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (phh)

