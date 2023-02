Hägglingen Sie fordern eine Begegnungszone statt des geplanten Strassenbaus für 1,8 Millionen Franken An der Häggliger Sommergmeind 2022 wurde ein Kredit von 1,8 Millionen Franken für die Sanierung der Geissmann-Ackermann-Strasse vom Souverän gutgeheissen. Anwohnende haben das Referendum dagegen ergriffen. Sie möchten die Strasse nicht ausbauen, sondern eine Begegnungszone schaffen. Am 12. März wird an der Urne darüber abgestimmt.

Toni Peterhans (rechts) und Ernst Pazeller haben das Referendum gegen die Sanierung der Geissmann-Ackermann-Strasse in Hägglingen ergriffen. Nathalie Wolgensinger

Eines ist in Hägglingen unbestritten: Die 300 Meter lange Geissmann-Ackermann-Strasse muss saniert werden. Die Strasse ist in die Jahre gekommen und die Gestaltung mit dem markierten Aargauer Trottoir entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an die Sicherheit.

In Hägglingen scheiden sich aber die Geister darüber, ob die Sanierung nach den Plänen des Gemeinderates geschehen soll oder nach den Ideen des Referendumskomitees. Dieses hatte während der Gemeindeversammlung im Sommer des vergangenen Jahres ihren Unmut über die Pläne kundgetan. Der Souverän hiess damals den Verpflichtungskredit in der Höhe von 1,8 Millionen Franken für die Sanierung der Strasse gut. Wie schon an der Gemeindeversammlung angekündigt, ergriffen Anwohnende das Referendum gegen das Vorhaben.

Der Doppelkindergarten befindet sich an Geissmann-Ackermann-Strasse. Nathalie Wolgensinger

Vortritt für die schwächsten Verkehrsteilnehmenden

Federführend im Referendumskomitee sind Toni Peterhans und Ernst Pazeller. Die Männer wohnen an der Geissmann-Ackermann-Strasse. Ernst Pazeller sagt:

«Wir sind der Meinung, dass eine Begegnungszone mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h sinnvoller ist.»

An der 300 Meter langen Geissmann-Ackermann-Strasse befinden sich nebst Einfamilienhäusern auch das Alterswohnheim Senevita und der Doppelkindergarten sowie eine Bushaltestelle. Kinder und ältere Menschen frequentieren die Strasse regelmässig.

Ausserdem ist die Strasse auch Schulweg für die Kinder, die das angrenzende Primarschulhaus besuchen. Toni Peterhans fügt an: «Die Begegnungszone hat den Vorteil, dass die schwächsten Verkehrsteilnehmenden Vortritt haben, und es gilt dort zudem Rechtsvortritt.»

Das von der Gemeinde ausgearbeitete Projekt sieht hingegen eine Verbreiterung der Strasse um 1,80 Meter vor, damit die Kinder und älteren Menschen auf das Trottoir ausweichen können. Bisher stand ihnen dazu ein auf dem Boden eingezeichnetes Aargauer Trottoir zur Verfügung.

Schnurgerade ist die 300 Meter lange Geissmann-Ackermann-Strasse. Nathalie Wolgensinger

Die verbreiterte Strasse ermöglicht es Bus und PW, dass sie auf der gesamten Strassenlänge kreuzen können. Für den Ausbau müssen die angrenzenden Land- und Liegenschaftsbesitzenden Land abtreten. Das stört Pazeller und Peterhans nicht. Sie stören sich vielmehr an der Tatsache, dass die Strasse nach der Sanierung mit Tempo 50 km/h befahren werden darf.

Lockt die verbreiterte Strasse den Schleichverkehr an?

Pazeller sagt: «Die Verbreiterung der Strasse steigert den Verkehr und lockt Lastwagen an, welche die Strasse als Abkürzung in Richtung Niederwil oder Tägerig benutzen.» Diese Befürchtung hegen offenbar auch weitere Einwohnende des Siebenhügeldorfes. Im August des vergangenen Jahres sammelten Pazeller und Peterhans gemeinsam mit weiteren Anwohnenden Unterschriften. Trotz Sommerferien gelang es ihnen, innerhalb der gesetzten Frist 470 gültige Unterschriften für ihr Anliegen zu sammeln. Gefordert waren 341 Unterschriften.

Nebst der Temporeduktion auf 20 km/h überzeugte die Unterzeichnenden auch das Argument, dass Zufussgehende Vortritt geniessen. Zudem spare ihr Vorschlag eine Menge Geld ein, sind sie sicher. Die Strasse müsste dann bloss saniert, aber nicht noch verbreitert werden. Laut ihren Abklärungen sei bei einer Temporeduktion eine Strassenbreite von 5,20 Metern ausreichend, damit Autos und Busse kreuzen können, zumal die Geissmann-Ackermann-Strasse ja über genügend Ausweichstellen verfüge.

Gegenüber dem Alterswohnheim sind der Neubau des Tierparks und ein Spielplatz geplant. Nathalie Wolgensinger

Das Alterswohnheim Senevita hat einen Neubau geplant. Dazu muss der bestehende Tierpark auf die gegenüberliegenden Strassenseite zügeln. Der Park soll mit einem Spielplatz ergänzt werden. Auch das lege doch nahe, dass man den Bedürfnissen der Strassenbenutzenden mehr Beachtung schenken solle, fordert Peterhans. Ihnen schwebt vor, dass die Strasse künftig eine Begegnungszone für Jung und Alt wird. Dafür spreche auch die kürzlich erfolgte Freilegung des Schwettibaches, der entlang des künftigen Spielplatzes führt.

Ob sie mit ihren Argumenten überzeugen werden, das stellt sich am 12. März heraus. Dann wird man in Hägglingen an der Urne über das Begehren entscheiden.