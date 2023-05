Hägglingen Neues Schmuckstück im Zentrum: Frisch und modern zeigt sich der neue Volg-Laden im Dorfkern Die Landi Maiengrün lud am Mittwochabend zur Eröffnung der neuen Volg-Filiale in Hägglingen ein. Das 5-Millionen-Projekt beinhaltet auch sechs zusätzliche neue Wohnungen.

Die neu eröffnete Volg-Filiale in Hägglingen von aussen. Bild: Verena Schmidtke

Vor rund zwei Jahren begannen die Baumassnahmen für den neuen Volg-Laden in Hägglingen. Wie damals geplant, konnte das Geschäft jetzt im Frühjahr 2023 seine Eröffnung feiern. Darüber zeigte sich Philipp Amrein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Landi Maiengrün, sehr erfreut: «Es ist alles gut vorangegangen.»

Auch das Zusammenwirken mit der Denkmalpflege habe sich unkompliziert gestaltet. Diese sei notwendig gewesen, da es sich um Neu- und Umbauten im historischen Kern des Ortes gehandelt habe, in Nachbarschaft zur Kirche sowie dem Dubachhaus.

Feierliche Eröffnung mit Musik und Segnung

Zur feierlichen Eröffnung des neuen Volg-Ladens spielte der Musikverein Concordia Hägglingen auf, zudem segnete Diakon Hans-Peter Stierli das Gebäude. Anwesend war auch Philipp Zgraggen, Vorsitzender der Volg Geschäftsleitung. Schon von aussen sei die Filiale sehr gelungen, sagte er und erklärte, nachhaltige Renovationen seien dem Unternehmen sehr wichtig.

Volg-Filialleiterin Ruth Riedwyl schneidet das rote Band durch. Bild: Verena Schmidtke

Den wichtigsten Part nach den Ansprachen übernahm die Filialleiterin des Hägglinger Volg, Ruth Riedwyl: Feierlich durchtrennte sie mit einer grossen Schere das rote Band, welches vor die Tür gespannt worden war. Während die Filialleiterin das Band vorsichtig durchtrennte, öffneten sich langsam hinter ihr die Schiebetüren.

Nun konnten die gespannten Besuchenden erstmals einen Blick in den neuen Laden werfen. Ein Angebot, welches grossen Anklang fand. Ausgiebig schauten sich die künftigen Kundinnen und Kunden in der hellen, freundlich gestalteten Filiale um. «Sehr schön ist der Volg geworden», befand Gemeinderat Peter Wyss.

Der neue Laden wird von den Besuchenden in Augenschein genommen. Bild: Verena Schmidtke

Dem stimmte Gemeindeammann Franz Schaad zu. Schon im Vorfeld betonte er in seiner Ansprache, die Bedeutung des Geschäftes für den Ort: «Der Volg ist mehr als nur ein Laden, er ist auch ein Treffpunkt.» Er hoffe, die Bevölkerung werde auch zukünftig viel Gebrauch von diesem Angebot machen. Zudem passe sich das Geschäft gut in den schönen Ortskern ein.

Die Verkaufsfläche ist mit 250 Quadratmetern gleich geblieben

«Bei der Landi wurde der alte Schopfteil bis auf das Treppenhaus zurückgebaut», teilte Amrein mit. «An dieser Stelle wurde anschliessend der neue Volg-Laden mit neuen zusätzlichen Parkplätzen an der Mitteldorfstrasse errichtet. Die Verkaufsfläche des neuen Volgs bleibt mit rund 250 Quadratmetern gleich.» Zusätzlich gebe es nun eine Tiefgarage, die sich unter zwei Grundstücken erstrecke.

Ebenfalls erfolgten Veränderungen in den Wohnbereichen. «Die heutigen vier Mietwohnungen über dem Volg werden noch renoviert. Neu sind im ersten und zweiten Obergeschoss über dem neuen Volg-Laden sechs neue Mietwohnungen entstanden», so der Vorsitzende der Geschäftsleitung. Etwas mehr als 5 Millionen Franken seien investiert worden.

Andreas Vogel und Philipp Amrein erhalten von Franz Schaad (rechts) ein Präsent zur Eröffnung der Volg-Filiale. Bild: Verena Schmidtke

Neu ist der Volg von 6 Uhr bis 20 Uhr geöffnet

Glücklich waren Philipp Amrein und auch die Mitarbeitenden des Volgs in Hägglingen, dass sie während der Bauphase den Betrieb immer offen halten konnten. Dazu lud Amrein durch einen Gang ins Gebäude ein und zeigte die inzwischen ausgeräumte Verkaufsfläche. Er führte aus: «Nur vom letzten Donnerstag bis am heutigen Mittwoch war das Geschäft geschlossen. Da wurde gezügelt, also hauptsächlich die Waren. Ansonsten war der Volg immer offen.»

Das sei der Landi Maiengrün ein Anliegen gewesen. Andreas Vogel, Verwaltungsrat der Landi Maiengrün dankte dem Volg-Team sowie Gemeinderat und Bevölkerung für die gute Zusammenarbeit. Zur Eröffnung des neuen Ladens informierte er: «Ab dem 4. Mai ist das Geschäft wieder regulär geöffnet. Dazu gibt es neue Öffnungszeiten von

6 Uhr bis 20 Uhr.»