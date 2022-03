Hägglingen Neues Gemeinschaftsgrab hat Platz für 164 Urnen: Der Friedhof Zinsmatten erstrahlt in neuem Glanz Ein neues Gemeinschaftsgrab, eine Abschiedszone und eine sanierte Strassenentwässerung: Der Friedhof Zinsmatten in Hägglingen wurde umfassend saniert. Am Samstag, 2. April, um 14 Uhr wird die letzte Ruhestätte mit einer Eröffnungs- und Einsegnungsfeier eingeweiht.

Der Friedhof Zinsmatten in Hägglingen wurde saniert, im Vordergrund das Gemeinschaftsgrab. Nathalie Wolgensinger

Der Friedhof Zinsmatten liegt etwas ausserhalb des Dorfes, es ist dort ruhig und damit der ideale Platz, um die Verstorbenen zur letzten Ruhe zu betten. In den letzten Wochen aber ging es geschäftig zu und her in der Zinsmatten: Der Friedhof wurde neu gestaltet. Das sei auch dringend nötig, bestätigt der zuständige Gemeinderat Ruedi Schmid.

Dass man sich jetzt für diese Arbeiten entschied, hatte einen handfesten Grund. Die Erdbestattungsgräber im mittleren Schild müssen dringend geräumt werden. Ruedi Schmid sagt: «Sie bestehen seit 50 Jahren, die Grabesruhe ist abgelaufen. Es haben sich deshalb auch Hinterbliebene bei uns gemeldet, die nachfragten, wann die Gräber nun aufgehoben werden.»

Dies nahm der Gemeinderat zum Anlass, gleich die gesamte Anlage einer umfassenden Sanierung zu unterziehen. Aus der Fläche, wo bisher die Erdgräber standen, wurde nun ein neues Gemeinschaftsgrab realisiert. Schmid erklärt: «Erdbestattungen werden immer weniger, wir haben viel mehr Nachfragen nach Urnengräbern. Dieser kommen wir nun mit dem neuen Gemeinschaftsgrab nach.» Zwar verfügt die Gemeinde über eine Urnenwand bei der Kirche, dort sind aber schon fast alle Urnenfächer belegt.

Am Samstag, 2. April, findet die Einweihungsfeier statt. Nathalie Wolgensinger

Eine Abschiedszone mit schattenspenden Bäumen

Diesem Trend trägt man nun im Siebenhügeldorf Rechnung. Das Gemeinschaftsgrab bietet Platz für 164 Urnen, umgeben wird es von einer Mauer, auf der die Namen der Verstorbenen eingetragen werden.

Für die Besucherinnen und Besucher des Friedhofes wurde eine Aufenthalts- und Abschiedszone mit Sitzgelegenheiten und schattenspendenden Bäumen erstellt. Und auch die Thujahecke, die den Friedhof umgibt, musste erneuert werden. Schmid erzählt:

«Die Hecke wurde entfernt und stattdessen hat man einheimische Bäume gepflanzt.»

Auch einzelne Wegflächen wurden instand gesetzt und die Flächen mit Kies aufgefüllt. Dieser Kies sei ein ganz besonderer, schwärmt Schmid, er sei kompakt und ermögliche auch Menschen, die auf Gehhilfen oder Rollatoren angewiesen seien, ein einfaches Vorankommen. Neu gestaltet wurde auch der Bereich, in dem die Kindergräber sind, er erhält in nächster Zeit eine passende Skulptur.

Der Kredit von 321'000 Franken wurde vor zwei Jahren gutgeheissen

Doch nicht nur der Friedhof wurde saniert, auch die dringend notwendige Entwässerung der Friedhofstrasse wurde an die Hand genommen. Bisher floss das Wasser von der Friedhofstrasse auf einer Länge von rund 50 Metern direkt ins Friedhofsareal. Dies, weil die bestehende Leitung durch Wurzeleinwüchse und starke Ablagerungen beschädigt war.

Der Kredit für die Sanierung des Friedhofes und der Strassenentwässerung wurde vom Häggliger Souverän an der Gemeindeversammlung im November 2020 gutgeheissen. Er teil sich auf 275'000 Franken für die Neugestaltung und 46'000 Franken für die Entwässerung.

Vorgesehen war, dass der Kredit bereits an der Sommergemeinde 2020 vorgelegt wird. Die Pandemie machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Der Gemeinderat sprach deshalb im Juni einen Kredit von 12'000 Franken, damit die Gräber geräumt werden konnten.