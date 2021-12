Hägglingen Nach zähem Ringen grünes Licht für Überbauung Eggental: So wird die Gemeinde um 100 Personen wachsen Der Gemeinderat hat der Überbauung mit fünf Mehrfamilienhäusern und 41 Wohneinheiten im Gebiet Eggental grünes Licht erteilt. Damit endet ein zähes Ringen, unter anderem um die Temporeduktion auf dieser Quartierstrasse.

Nicht ganz unbestritten: der Gestaltungsplan für das Gebiet Eggental. Doch nun hat das Vorhaben grünes Licht erhalten. Nathalie Wolgensinger

Es ist ein grosses Projekt für die Gemeinde Hägglingen, die derzeit 2500 Einwohnerinnen und Einwohner zählt. Im Dorfteil Eggental soll eine neue Überbauung mit fünf Mehrfamilienhäusern entstehen. Das Areal ist 7910 Quadratmeter gross. Gebaut wird das Projekt von der Wettinger Firma KMP Architektur AG.

Im Rahmen der letzten Nutzungsplanungsrevision wurde ein Teil des Gebietes von der Landwirtschafts- in die Bauzone überführt. Das Planwerk erwuchs bereits 2013 in Rechtskraft. Während des Verfahrens wurde vereinbart, dass das Land einer Gestaltungsplanpflicht unterliegt und der Bach wieder an die Oberfläche geholt wird. In der Bau- und Nutzungsordnung ist für den Gestaltungsplan Eggental zudem «eine verdichtete Wohnüberbauung mit vielfältigen Wohnangeboten von guter architektonischer Qualität» festgeschrieben.

Es wurde eine Tempobeschränkung für das Quartier gefordert

Während des Mitwirkungsverfahrens im November 2017 zeigte sich, dass die Anwohner einige Vorbehalte gegen die Überbauungspläne hegen. Die Eingaben beinhalteten die verschiedensten Aspekte – wie etwa die Höhe oder die Grösse der geplanten Überbauung. Auf die meisten Anliegen ging die Behörde nicht ein. Das Thema Verkehrssicherheit, das im Mitwirkungsverfahren Bestandteil mehrerer Eingaben war, wurde hingegen berücksichtigt. Gefordert wurden in den Eingaben mehrere Massnahmen zur Verkehrssicherheit, insbesondere auch die Einführung von Tempo 30.

Fünf Mehrfamilienhäuser kommen im Gebiet Eggental zu stehen. Nathalie Wolgensinger

Dieser Forderung kam man nach, wie der zuständige Gemeinderat Röbi Wirz auf Anfrage bestätigt. Er sagt: «Wir haben das Anliegen aufgenommen und bei der zuständigen Stelle in Aarau deponiert.» Wirz geht davon aus, dass die Tempobeschränkung gutgeheissen wird. Dies, obwohl die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Sommergmeind die flächendeckende Einführung von Tempo 30 deutlich ablehnten.

Der Gestaltungsplan lag im Mai 2018 öffentlich auf und wurde anschliessend von der zuständigen Stelle in Aarau gutgeheissen. Vor kurzem erteilte der Gemeinderat die Baubewilligung für die fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 41 Wohneinheiten, die als Wohneigentum verkauft werden.

Das Siebenhügeldorf wächst noch weiter

Sven Weidmann von den KMP Architekten beschreibt das Projekt wie folgt: «Durch die aufgelockerte Gebäudestellung der fünf Neubauten entsteht ein interessantes Ensemble mit abwechslungsreichen Aussenräumen und Durchsichten, harmonisch abgestimmten Bepflanzungen und attraktiven Aussenbereichen. Der Aussenbereich der neuen Bebauung wird als Begegnungs- und Spielort der Anwohner erlebbar und die Gestaltung der Umgebung trägt massgeblich zu einer hohen Aufenthalts- und Wohnqualität bei.»

Die Überbauung Eggental beschert der Gemeinde Hägglingen rund 100 neue Einwohnerinnen und Einwohner. Damit ist das Wachstum der Freiämter Gemeinde aber noch nicht abgeschlossen. Röbi Wirz weist darauf hin, dass in den nächsten drei Jahren noch weitere drei bis vier grosse Projekte im Siebenhügeldorf umgesetzt werden.

Dann aber sind auch in Hägglingen die letzten Baulandreserven überbaut. Dann werde man – wie viele andere Gemeinden in der Nachbarschaft auch – eine verdichtete Bauweise anstreben müssen, so der Gemeinderat abschliessend.