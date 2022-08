In der Schweiz gibt es 30 Fledermausarten, alle geschützt und immer stärker bedroht, denn sie haben immer weniger Orte, wo sie nisten können. Aber auch Igeln und andere Kleintieren bleibt immer weniger Platz. Die Aktion Häggligrüen will auf einem Rundgang am 1. September zeigen, was jeder einzelne für die Tiere tun kann.