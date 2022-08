Hägglingen Junge Speakerin kommt direkt von den Bahn-Europameisterschaften: Michelle Andres kommentiert die Bikerennen Am Sonntag, 28. August, treffen sich in Hägglingen die Mountainbike-Cracks und kämpfen im Rahmen des Argovia Vittoria-Fischer Cups um Medaillen. Neben Schweizer finden auch Aargauer Meisterschaften und der Finallauf der Cup-Rennserie statt. Zudem wird die neue Kommentatorin eines der Highlights sein.

Auf diesem Bild fuhr Michelle Andres (in Rot-Weiss) noch um den Europameistertitel in München. Am Sonntag kommentiert die Hägglingerin die Mountainbike-Rennen in ihrem Heimatdorf. Christian Bruna/EPA (13. August 2022)

Vor gut einer Woche sass Michelle Andres noch selber auf dem Rennrad und fuhr in München drei Top-Ten-Plätze an den Bahn-Europameisterschaften ein. Jetzt ist die 25-Jährige, die die Schweiz in der Elite-Nationalmannschaft vertritt, für einen Moment zurück daheim in Hägglingen. Denn bevor sie im Oktober an den Weltmeisterschaften in Paris teilnimmt, hat sie noch eine andere ehrenvolle Aufgabe.

Als Fünfjährige startete sie ihre Karriere auf dem Mountainbike beim VC Hägglingen, den ihre Mutter Monika Andres mittlerweile als Präsidentin führt. Der Verein, der vor drei Jahren seinen 100. Geburtstag feiern durfte, ist bekannt für seine spannenden spätsommerlichen Renntage und immer wieder auch für seine witzigen Ideen. Natürlich hilft Michelle Andres da mit, wenn sie kann und nicht gerade selber Rennen fährt.

In verschiedenen Kategorien werden 300 Fahrerinnen und Fahrer um Aargauer und Schweizer Meisterschaftstitel kämpfen. Marc Ribolla (16. August 2020)

Diesmal ist die ehemalige Mountainbikerin in einer besonderen Funktion am Renntag dabei. Sie kommentiert und feuert die rund 300 angemeldeten Fahrerinnen und Fahrer als Speakerin über die Lautsprecher an und gibt den Zuschauenden die wichtigsten Infos. Damit ist eine echte Kennerin des Radsports am Mikrofon. Und das lohnt sich, denn in Hägglingen warten wie üblich viele spannende Disziplinen auf Fahrende und Zuschauende.

Lokalmatador kämpft um den Cupsieg, ein 86-Jähriger um den Pokal

Seit Jahren macht der Argovia Vittoria-Fischer Cup Halt im Freiamt, in diesem Jahr geht die Rennserie gar in Hägglingen zu Ende. So versprechen die Rennen, sogar noch spannender zu werden, denn viele Rennfahrende werden versuchen, die letzten Punkte für die Schlusswertung einzufahren. Beispielsweise wird Gian Bütikofer aus Hägglingen in der Kategorie Masters/Amateure, wo er derzeit in der Cupwertung ganz knapp auf dem 2. Platz steht, um den Cupsieg kämpfen.

Am Morgen starten die jüngeren Kategorien, nachmittags folgen die Elite-Fahrerinnen und -Fahrer, die gleichzeitig um den Aargauer-Meister-Titel im Mountainbike kämpfen werden.

Als Auflockerung sorgen die Militärradfahrer zur Tageshälfte für Unterhaltung. Die in Vollmontur antretenden Fahrer werden auch heuer den Schweizer-Meister-Titel unter sich ausmachen. Ein Highlight unter den 20 Fahrern wird Pius Zimmermann aus Fislisbach sein, der im Alter von 86 Jahren – er hat Jahrgang 1936 – immer noch auf seinem Militärvelo an der Startlinie stehen wird.

Von der Festwirtschaft aus sind grosse Teile der Strecke zu sehen

Neben den Rennen lockt auch die neu eingerichtete Festwirtschaft ins Siebenhügeldorf. Im sogenannten Infield kann man seine Verpflegung inmitten des Renngeschehens geniessen und stellt so sicher, dass man keine der beeindruckenden Leistungen verpasst. Präsidentin Monika Andres sagt dazu: «Dieses Jahr haben wir ein kompaktes Renngelände, Start/Ziel und Festwirtschaft sind sehr nah. Das sorgt sicher für gute Stimmung, denn von der Festwirtschaft aus kann man grosse Teile der Strecke überblicken.»

Die Strecke führt wie üblich über Felder und auf anspruchsvollen Single-Trails durch den Wald. Start, Ziel und die Festwirtschaft sind beim Fussballplatz Hägglingen zu finden. Die Rennen beginnen um 9 Uhr, um 15.30 Uhr startet die letzte Kategorie.