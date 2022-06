Hägglingen Jetzt gehen die Sheriffs gegen Neophyten vor: So macht das Bekämpfen der ungewollten Pflanzen sogar Spass Invasive Neophyten sind eine Plage, verdrängen einheimische Pflanzen und können kostspielige Schäden anrichten. Dagegen will die Umweltschutzkommission Hägglingen vorgehen. Allerdings mit Humor. So sollen noch mehr Leute auf das Problem aufmerksam gemacht werden.

Die Umweltschutzkommission Hägglingen hat eine neue Idee gegen Neophyten umgesetzt: Susanne Nauer-Brand, Peter Eberhart, Daria Wittich, Mario Roost und Jane Birch (von links) in der fantasievoll gestalteten neuen «Neophyten-Zelle», wo unterdessen der Sammelcontainer für Neophyten steht. zvg

Seit dieser Woche steht auf dem Parkplatz vor dem Gemeindehaus Hägglingen eine Gefängniszelle aus Holz. «Sheriff» steht darüber. Für einmal hat das nichts mit Fasnacht zu tun, sondern ist eine fantasievolle neue Idee der Umweltschutzkommission. Wer gesucht wird, steht auf Flyern mit der Aufschrift «Wanted» direkt an der Zellenwand.

«In unserer Gemeinde treiben verschiedene invasive Neophyten ihr Unwesen. Aktuell sind uns neun Flüchtige bekannt», schreibt die Kommission in einer Mitteilung. «Zuletzt gesehen wurden diese in den umliegenden Wäldern (Berufkraut, Springkraut, Goldrute) sowie in einigen Gärten (Kirschlorbeer, Essigbaum, Staudenknöterich, Sommerflieder, Robinie, Götterbaum) und teilweise auch auf Flachdächern (Berufkraut).»

Auf «Wanted»-Flyern sind die Schurken samt Bildern beschrieben. zvg

Die Unholde seien gebietsfremd und stammten meist von anderen Kontinenten. «Sie breiten sich schnell und stark aus, haben keine Feinde und verdrängen die heimischen Pflanzenarten.» Manche könnten die menschliche Gesundheit durch Allergien oder Verbrennungen schädigen oder Infrastrukturen, wie Stützmauern und Bachböschungen, destabilisieren, was zu Rutsch- oder Erosionsgefahr führt. Die Kommission betont:

«Es ist davon auszugehen, dass die invasiven Neophyten langfristig hohe Kosten verursachen werden. Es besteht dringender Handlungsbedarf!»

Die Bevölkerung soll bei der Verfolgung der Schurken helfen

«Daher bitten wir Sie, uns bei der Verfolgung der invasiven Neophyten zu helfen», ruft die Kommission auf. «Zu Ihrer Unterstützung haben wir im ganzen Gemeindegebiet Plakate angebracht, welche Ihnen zur Identifikation der Flüchtigen dienen. Sollte es Ihnen gelingen, einen der Flüchtigen zu stellen, so können Sie diesen täglich dem Sheriff auf dem Gemeindeparkplatz (Sammelcontainer) oder jeden Freitag der Müllabfuhr übergeben. Zusätzlich finden sich weitere Hilfs-Sheriffs in den Waldgebieten.»

Am 20. Juni um 19 Uhr wird die Kommission die invasiven Neophyten zudem «gemeinsam verfolgen und möglichst viele von ihnen stellen. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung». Treffpunkt ist das Jägerhaus in Hägglingen.