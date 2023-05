Hägglingen Ernste Gefahr oder «behördlicher Irrsinn»? – Gemeinde wehrt sich gegen Kantonsentscheid zum Schiessstand An der Veranstaltung «Politik@5607» informiert der Gemeinderat Hägglingen über laufende Projekte. Und erzählt dabei Details, die man an einer Gmeind nicht zu hören bekommt. Heuer durfte vor allem die Geschichte zum Schiessstand für Schmunzler gesorgt haben.

100 Jahre lang funktionierte der Standort des Schiessstandes in Hägglingen gut. Weil der Kanton aber nun findet, dass das Jägerhaus im Wald dahinter getroffen werden könnte, muss nun eine Holzbeige gebaut werden. Bild: Melanie Burgener

In Hägglingen plaudert der Gemeinderat auch mal aus dem Nähkästchen. Seit fünf Jahren organisiert er dafür regelmässig den Anlass «Politik@5607». Dort gibt es «Infos von zwischen den Zeilen. Solche, die man zum Beispiel an einer normalen Gemeindeversammlung nicht erfährt», sagt Ammann Franz Schaad auf Anfrage der AZ. Er freute sich, dass der Anlass diese Woche gut besucht war.

Informiert wurde die Bevölkerung über die laufende Sanierung der Mehrzweckhalle. Diese schreitet zwar voran, jedoch mit Verzögerung. «Wir sind etwa einen Monat hinterher. Doch bis im August sollte der Ausbau fertig sein und das Gebäude ab September wieder bezogen werden können», so Schaad.

Der Gemeinderat hoffe, dass es keine weiteren Überraschungen geben werde. «Wir haben unsere finanzielle Reserve praktisch aufgebraucht und rechnen bereits damit, dass wir etwas höher als geplant abschliessen müssen», erklärt er.

Gemeinde wehrte sich gegen den Kantonsentscheid

Für ein paar Schmunzler dürfte die Geschichte zum Schiessstand gesorgt haben. Schaad bezeichnet diese als «behördlicher Irrsinn». «Der Schiessstand besteht seit 100 Jahren. Das Jägerhüsli etwas oberhalb seit 101 Jahren», erzählt er. Bisher hätte diese Situation die regelmässigen Kontrollen des Kantons bestanden.

«2020 hiess es nach einer Kontrolle plötzlich, dass sich das Jägerhaus in der Gefahrenzone Stufe 4 befindet», ergänzt er. Man müsse dieses durch eine Hochblende schützen. Denn würde eine Schützin oder ein Schütze etwas zu hoch zielen, könnten sie oder er das Häuschen im Firstbereich treffen.

In dieser Woche informierte der Gemeinderat Hägglingen am Anlass «Politik@5607» über laufende Projekte. Bild: zvg

«Vielleicht würden dabei ein paar Ziegel kaputtgehen. Für Menschen besteht aber keine Gefahr », betont er. Eine solche Hochblende würde die Gemeinde rund 50’000 Franken kosten. «Und hätte der Grundeigentümer nicht zugestimmt, hätten wir auch noch Land enteignen müssen.»

Statt der Blende gibt’s eine «günstige» Holzbeige

Gegen diese Massnahme, bei deren Nichterfüllung der Schiessbetrieb hätte eingestellt werden müssen, wehrte sich der Gemeinderat – und ging mit einer Klage bis vor die Verantwortlichen in Bern. «Dort war man überrascht. Das habe es noch nie gegeben, dass sich eine Gemeinde gegen diesen Entscheid wehrt», sagt Schaad.

Das Gesetz an sich könne er verstehen, so der Ammann. «Wenn man ein neues Haus baut, muss man sich an die Vorgaben halten. Aber wir bauen ja gar nichts. Diese Situation hat 100 Jahre lang funktioniert», ergänzt er. Das wurde auch in Bern eingesehen. «Wir können nun eine Holzbeige bauen, die das Haus abschirmt. Das kostet uns nur 3000 bis 5000 Franken.»

Weiter informierte der Gemeinderat über den Stand der vorübergehenden Asylunterkunft im ehemaligen Restaurant Central. Dieses befindet sich noch im Umbau, sollte aber in den kommenden Wochen einzugsbereit sein. Unterdessen habe sich auch der Rummel um den SRF-Rundschau-Beitrag vom letzten Jahr über die bisherige Unterkunft gelegt. «Nach der Ausstrahlung haben wir jemanden vom Kanton aufgeboten, der sich die Unterkunft anschaute. Da hat sich vieles relativiert», führt er aus.