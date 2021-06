Hägglingen Eine Mehrheit will keine Temporeduktion auf den Quartierstrassen Die Einführung von Tempo 30 auf den Gemeindestrassen mobilisierte die Hägglinger. 208 Stimmberechtigte nahmen an der Gmeind teil und führten eine engagierte Diskussion. Alle weiteren Traktanden passierten hingegen diskussionslos.

Tempo 30 mobilisierte die Stimmbürger in Hägglingen. Nathalie Wolgensinger

Soll auf Hägglingens Gemeindestrassen flächendeckend Tempo 30 eingeführt werden? Diese Frage scheidet die Geister in Hägglingen.

Gemeinderat Peter Wyss verdeutlichte in seiner Präsentation, dass der Gemeinderat auch die Schulwege der Kinder sicherer machen will. Anhand von Fotos zeigte er die teilweise prekären Verhältnisse auf den schmalen Quartierstrassen auf.

Damit verdeutlichte er, dass in erster Linie die schwächsten Verkehrsteilnehmer, nämlich die Fussgänger, gefährdet sind. In der Diskussion zeigte sich, dass diese Meinung nicht alle Hägglinger teilen. So forderte beispielsweise eine junge Frau, dass man es den Verkehrsteilnehmern offen lässt, ob sie ihr Tempo freiwillig drosseln wollen. Ihr Votum erhielt Applaus aus der Versammlung. Das wies bereits darauf hin, wie die Abstimmung ausgehen würde. Mit 82 Ja- zu 114-Nein-Stimmen wurde in der Folge der Verpflichtungskredit deutlich abgelehnt.

Alle weiteren Geschäfte des Abends passierten praktisch diskussionslos. Die Hägglinger sagten unter anderem Ja zum Beitritt in den Wasserverbund Bünztal-Reusstal und zur Zusammenführung zum Gemeindeverband Schulen am Maiengrün.

