Hägglingen Die Geissmann-Ackermann-Strasse wird zur Festmeile: In Hägglingen stehen am Wochenende die Kinder im Zentrum In Hägglingen wird fleissig Hand angelegt, damit am Wochenende das grosse Jugendfest unter dem Motto «Farbtastisch» steigen kann. Vom Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, wird gefeiert, was das Zeug hält.

Mitglieder zahlreicher Vereine legen vor dem Jugendfest Hand an. Bild: Nathalie Wolgensinger

Es ist eine altbekannte Tatsache, dass man in Hägglingen weiss, wie man Feste feiert. Das gilt nicht nur für die Fasnacht, sondern auch für alle übrigen Feierlichkeiten, die im Siebenhügel-Dorf steigen. Beim Augenschein auf der Jugendfestmeile am Dienstagnachmittag herrscht emsiges Treiben. Es gilt, die 150 Meter lange Festmeile entlang der Geissmann-Ackermann-Strasse mit diversen Festzelten, Bars und WC-Anlagen auszustatten.

Und auch das gehört zur Hägglingen: Helfende Hände finden sich alleweil. Matthias Oldani, der OK-Präsident des Jugendfestes, freut sich: «Wir hatten anfangs Bedenken, dass wir nicht genügend Freiwillige finden, die unter der Woche anpacken können.» Das Festareal befand sich bei den letzten Austragungen auf dem Schulareal, dort konnten Strom, Wasser und WC-Anlagen der Schule benutzt werden. Die Festmeile beim Altersheim bietet diese Infrastruktur nicht, sie muss erst aufgebaut werden.

Gemeinsam gehts einfacher: Alle packen mit an. Bild: Nathalie Wolgensinger

Ein farbtastisch-abwechslungsreiches Programm

Nach vier Jahren Pause steigt am Wochenende das Jugendfest unter dem Motto «Farbtastisch». Geboten wird ein buntes Programm für die 300 Schulkinder, die in Hägglingen bis zur 6. Klasse unterrichtet werden. Mit einem Sternmarsch am Freitagabend eröffnen die Kinder gemeinsam mit der Lehrerschaft das Jugendfest.

OK-Präsident Matthias Oldani. Bild: Nathalie Wolgensinger

Dreh- und Angelpunkt der Feierlichkeiten ist die Bühne, die inmitten des Areals steht. Dort spielen die Brass Hoppers, The Breeze und Second First und in den zahlreichen Beizli werden die Gäste bewirtet.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Schulkinder. Von 10 bis 14 Uhr sorgt ein abwechslungsreiches Spielangebot für Spass. Zwischendurch spielen die Ländlerfrönde auf, die Tanzhalle Lenzburg tritt auf und auch die Feuerwehrvereinigung hat einen Showblock angekündigt. Die Turnenden Vereine und ihr Nachwuchs zeigen ihr Können und Hunger und Durst können tagsüber und wohl auch fast die ganze Nacht hindurch in einer der zahlreichen Beizen gestillt werden. Abends sorgen ein DJ und Brässkalation nochmals für Stimmung.

Die Wiese an der Geissmann-Ackermann-Strasse wird zur Festmeile umfunktioniert. Bild: Nathalie Wolgensinger

Mit einem ökumenischen Gottesdienst wird der dritte und letzte Festtag eingeläutet. Anschliessend sind alle Gäste zu einem Apéro geladen und die Schule zeigt eine Darbietung. Nach dem Mittagessen im Festzelt gibt es nochmals eine geballte Ladung an Unterhaltung: Der Musikverein Concordia spielt auf, Peach Weber liest aus seinem Kinderbuch und der Wohler Tanzlade tritt auf. Ausklang des Festivitäten macht die Auslosung der Wettbewerbsgewinne.