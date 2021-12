Hägglingen Der Häggliger Ammann, der seine Denksportaufgaben auch mal im Weinkeller löste Nach 24 Jahren im Amt, davon 12 Jahren als Gemeindeammann, verabschiedet sich Urs Bosisio aus dem Rat. Dem 66-Jährigen gehen die Ideen auch künftig nicht aus. Er hat bereits neue Aufgaben angenommen und wird auch irgendwann mal die Muse finden, um in seinen geliebten Karl-May-Büchern zu schmökern.

Ein begeisterter Leser der Winnetou-Geschichten von Karl May: Hägglingens Gemeindeammann Urs Bosisio. Nathalie Wolgensinger

Man schrieb das Jahr 1998 und Urs Bosisio hatte sich an einem Augustabend gerade gemütlich vor dem Fernseher eingerichtet, als es an der Türe klingelte. Der Feuerwehrkommandant stand vor der Türe und hatte ein dringendes Anliegen. Bosisio erzählt: «Der Gemeinderatskandidat der SVP sprang kurzfristig ab und nun war er auf der Suche nach einem Ersatzkandidaten.» Drei Tage Bedenkzeit blieben ihm.

Er erzählt lachend: «Da sass ich vor dem Fernseher, statt Weltklasse Zürich zu schauen, hatte ich nun eine Denkaufgabe.» Lange musste sich der ehemalige Wohler die Sache nicht überlegen. Er kommentiert:

«Ich lebte damals seit sieben Jahren in Hägglingen und schätzte das Dorf und die Leute sehr, warum sollte ich mich nicht für sie engagieren?»

So sagte er zu und wurde prompt gewählt. Die frohe Kunde seiner Wahl erreichte ihn am Flughafen in Kloten, als ihn seine Frau von einer seiner Geschäftsreisen abholte. Er erzählt:« Die Wahl hat mich sehr überrascht und natürlich gefreut.» Wieder zurück in Hägglingen musste er sich erst erkundigen, wo er das Gemeinderatszimmer im Häggliger Gemeindehaus findet, erinnert er sich lachend.

Die Geschichte des Hächle-Kreisels

Bosisio fand sich rasch in seiner neuen Aufgabe ein. Als stellvertretender Direktionspräsident einer Bank betreute er das Ressort Finanzen. Hier konnte er seine Leidenschaft für Zahlen ausleben. Und auch im Gemeinderat galt für den zielstrebigen Bosisio, was sich in seinem Berufsleben schon lange bewährte: «Man muss die Extrameile gehen, um Erfolg zu haben. Das zahlt sich immer aus.»

Der Hägglinger Hächle-Kreisel, Dank dem Einsatz des Gemeindeammanns wurde er zum Bijou. Nathalie Wolgensinger

Was das in der Praxis heisst, erwähnte sein Nachfolger Franz Schaad in der Laudation, die er anlässlich der letzten Gemeindeversammlung hielt. Er verwies darin auf die Entstehungsgeschichte des Hächle-Kreisels. Bosisio erzählt: «Dass wir keinen Kreiselschmuck hatten, das hat mich geärgert. Ein Kreisel ist doch eine Visitenkarte für das Dorf. Unser aber war leer und nichtssagend.»

Das sollte sich ändern und der 66-Jährige machte sich auf die Suche nach Sponsoren, die einen Beitrag an die von Jürg Dutly gestaltete Hächle leisteten. Das Geld war rasch beisammen und nun ziert das Wappensymbol Hägglingens den Dorfeingang.

Der 7-Millionen-Kredit passierte kommentarlos

Es versteht sich von selbst, dass der ehemalige Handballer seine Gemeinderatskollegen mit seiner Tatkraft ansteckte. Man könnte behaupten, Bosisio wäre ein Getriebener, der ständig neue Projekte anreisst. Das wäre aber nur die halbe Wahrheit. Denn genau so leidenschaftlich, wie er sich für seine Projekte einsetzt, setzt er sie auch um.

Dass er dafür während der vergangenen 24 Jahre einen grossen Teil seiner Freizeit investierte, quittiert er mit einem Schulterzucken und dem Kommentar: «Solange es mir Spass macht, mache ich die Arbeit gerne.»

Und das wiederum bemerkten auch die Häggliger. Bosisio kommentiert: «Unserer letzten Vorlage, der Sanierung der Mehrzweckhalle für 7 Millionen Franken wurde ohne eine Frage zugestimmt. Das sagt doch viel aus?»

Nebst der Sanierung der Mehrzweckhalle gelang es ihm, das Altersheim aus der finanziellen Schieflage zu befreien und damit in eine gesicherte Zukunft zu führen. Und als der Fussballklub einen Präsidenten suchte, übernahm er auch noch dieses Amt.

Probleme löste er gerne in seinem Weinkeller. Wer dorthin eingeladen wurde, erhielt nicht nur ein Glas Wein kredenzt, sondern auch ein Problem präsentiert. Unter anderem wurde dort die Idee geboten, das Musical der Geschwister Schmid in die Häggliger Turnhalle zu holen.

Ebenfalls im Weinkeller tüftelte er gemeinsam mit Gemeinderatskollegen Franz Schaad die Idee aus, jedem Dorfverein 100 Franken für jugendliche Mitglieder zwischen 12 und 16 Jahren auszurichten. Damit kam der Gemeinderat dem Anliegen der Jubla entgegen, die darauf hinwies, dass auch sie Jugendarbeit leisteten und dafür keine angemessene Entschädigung erhielten.

Eine Stufe des Maiengrünturms für 1000 Franken

Als ehemaliger Handballer setzt Bosisio auf Teamarbeit. Und diese brauchte es, als es darum ging, den Maiengrünturm zu erhalten. Die Ortsbürgergemeinde erhielt den Turm von der Erbengemeinschaft geschenkt.

Gemeindeammann und Trägervereinspräsident Urs Bosisio (v. l.), Marcel Geissmann, Vertreter der ehemaligen Besitzerfamilie und Stephan Nauer, Präsident der Ortsbürgerkommission eröffnen den sanierten Turm. Toni Widmer (1.11.2020)

Bosisio erzählt: «Der Turm musste dringend saniert werden, die Ortsbürger besassen aber das notwendige Geld dazu nicht.» Man ahnt es: Der begeisterte Golfer zog sich in den Weinkeller zurück und präsentierte bald darauf die Lösung.

Die Treppen wurden für 1000 Franken das Stück verkauft. Was im Dorf erst argwöhnisch kommentiert wurde, erwies sich als Verkaufshit: Die Nachfrage war so gross, dass eine Warteliste geführt wurde. Heute erstrahlt das Wahrzeichen des Dorfes in neuem Glanz. Die Ortsbürger nahmen Bosisio zum Dank in ihre Reihen auf.

Zu Ehren des scheidenden Gemeindeammanns wurde an der letzten Gemeindeversammlung das Häggliger-Lied angestimmt. zvg

Doch nun ist Schluss. An seiner letzten Gmeind wurde Bosisio, der die vergangenen 12 Jahre als Ammann amtete, würdig verabschiedet. Sein Plan, es jetzt endlich ruhiger anzugehen, ging nicht auf.

Er leitet seit wenigen Wochen interimistisch den Reusspark, bis die Direktionsstelle neu besetzt ist. Ab Januar ist der Vater zweier erwachsener Söhne zudem für die Geschicke der Kreisschule Maiengrün verantwortlich. Der Verband wurde von den Gemeinden Dottikon, Hägglingen und Hendschiken gegründet, nachdem die Abschaffung der Schulpflegen vom Aargauer Stimmvolk beschlossen wurde.

Auch FC-Präsident war Urs Bosisio während acht Jahren. Hier beim Spatenstich mit Ernst Geissmann für das neue Garderobengebäude beim Fussballplatz des FC Hägglingen. Jörg Baumann (29.11.2008)

Die Arbeit geht dem begeisterten Grossvater also nicht aus. Da ist auch noch sein Hund, der ausgeführt werden will. Bei den Spaziergängen durch das Dorf freut er sich über ein Detail jeweils sehr: «Die Häggliger wechseln die Strassenseite nicht, wenn sie mich sehen.»