Hägglingen Daran pröbelte der Brennmeister Daniel Röthlisberger über ein Jahr lang: Jetzt präsentiert er seinen ersten Gin Am Samstag, 12. November, laden die Schweizer Brennereien zum Tag der offenen Tür. Auch der Hägglinger Brennmeister Daniel Röthlisberger mit seiner Maygreen Distillery macht mit und lädt ein, den ersten seiner vier Gin-Sorten zu versuchen.

Barbara und Daniel Röthlisberger füllen ihren ersten Winter-Gin in die Flaschen ab. Nathalie Wolgensinger

Daniel Röthlisberger ist auf den Gin gekommen. Er erzählt: «Meine Kundschaft fragte immer wieder danach. Ich wollte eigentlich nie Gin brennen, das machen viele andere auch.» Doch dann packte ihn der Ehrgeiz. Unzählige Stunden verbrachte der Vater zweier Buben an seinem Brenner und pröbelte mit Kräutern, Gewürzen und der Grundzutat für den Gin: Wacholder.

Nach anderthalb Jahren war er zufrieden mit dem Produkt. Es sollte nicht irgendein Gin werden, sondern ein Winter-Gin, der mit einer leichten Vanille-Lebkuchen-Note an die Jahreszeit erinnert. Röthlisberger ist zurecht stolz auf sein Wässerchen, das eine echte Wucht ist. Er kommentiert:

«Gin kann jeder, meiner soll anspruchsvoll sein und sich von der Masse abheben.»

Während den letzten Wochen brannte er 112 Liter Gin in seiner Brennerei in Hägglingen. Am kommenden Samstag, am Tag der offenen Tür der Schweizer Brennereien, schenkt er seinen Winter-Gin erstmals aus. Zwischen 10 und 17 Uhr öffnet er die Türen an der Unterdorfstrasse in Hägglingen.

Rüebli-Schnaps? Auch das gibt es bei Maygreen

Der bodenständige Brenner aus Wohlen setzt auf regionale Produkte und alte Sorten. Wenn er von seinen Grundzutaten erzählt, dann gerät er ins Schwärmen: «Dieses Jahr habe ich bei einem Landwirt im Wynental eine alte Apfelsorte entdeckt, die riecht herrlich.» Röthlisbergers Edelbrände sind viel mehr als bloss Schnaps. Es sind fein ausgewogene Spirituosen, die nicht heruntergekippt, sondern genossen werden wollen.

Nebst den bekannten Spirituosen wie etwa Chrüter oder Träsch stellt er neuerdings aus Rüebli einen Edelbrand her, und auch ein «Härdöpfel» findet sich im Sortiment. Zu seinem Kundenkreis gehören Spirituosen-Kenner und Gastrobetriebe aus der Region.

Daniel Röthlisberger ist ein Tüftler, der sich nicht so schnell zufrieden gibt. Alex Spichale (5.11.2021)

Röthlisberger verkauft nun aber nicht nur Winter-Gin. Er konnte es doch nicht lassen «Ich mache den Reigen voll, es gibt noch Frühlings-, Sommer- und Herbst-Gin.» Danach, so versichert er aber, sei erst mal Schluss mit neuen Bränden. Dann will er sich auf sein Kerngeschäft, das Brennen, konzentrieren.

Noch kann er nicht vom Brennen alleine leben

Vor fünf Jahren wagte der Wohler den Schritt und kündigte seinen Job als Einkäufer einer Firma im technischen Handel. Er erzählt: «Ich jettete durch die ganze Welt auf der Jagd nach den günstigsten Preisen. Irgendwann hatte ich genug davon.»

Der Zufall spielte dem Wohler in die Hände. Er erfuhr, dass der Villmerger Brenner Werner Steinmann händeringend einen Nachfolger suchte. Röthlisberger erzählt:

«Das alte Handwerk faszinierte mich schon immer. Als ich dann bei Werner Steinmann in der Brennerei stand, wusste ich, dass es passt.»

Drei Gold- und eine Silbermedaille erhielt Röthlisberger letztes Jahr für seine Brände am nationalen Wettbewerb der Schweizer Brennereibranche. Alex Spichale

(5.11.2021)

Es dauerte dann noch zwei Jahre, bis er seine Maygreen Distillery in Hägglingen in Betrieb nehmen konnte. Den Namen leitete er vom Namen des Aussichtsturmes Maiengrün, oberhalb von Hägglingen, ab. Das Wissen und Können eignete er sich im Laufe der Zeit selber an, las Bücher und besuchte Kurse. Weil er von seinen Schnäpsen alleine nicht leben kann, arbeitet er nebenher als Teilzeit-Angestellter in einem Büro.

Das Interesse für das Handwerk wird immer grösser

Letztes Jahr wurden vier seiner Produkte beim nationalen Wettbewerb der Schweizer Brennereibranche mit Gold und Silber ausgezeichnet. Ein gänzlich unerwarteter Erfolg, der ihn aber darin bestärkte, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen.

An Ideen mangelt es dem Brennmeister wahrlich nicht. Im Januar lädt er zum Treberwurst-Essen ein, und im Mai können Interessierte die Kunst des Einmaischens bei ihm lernen. Er erzählt: «Das Interesse am Brennen ist gross. Es sind auffallend viele jüngere Leute, die sich für das Handwerk interessieren und mehr darüber wissen möchten.»

Am Samstag gibt es nun die Gelegenheit, den Brennmeister und seine eindrücklichen Brennöfen kennenzulernen. Selbstverständlich werden dann auch die ersten Tropfen seines Winter-Gins zum Verkosten ausgeschenkt.