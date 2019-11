Hackbrett-Darbietung sorgte für Überraschung am Jodlerobig

Unter dem Motto «Im Läbe» begrüsste der Jodlerklub «Echo vom Lindenberg» am vergangenen Freitag- und Samstagabend sein Publikum zum diesjährigen Jodlerobig. «Das Ehr so zahlrich sind cho, macht eus megamässig froh», reimte Aktuarin Ruth Furrer zur Begrüssung und kündete auch gleich die Gäste des Klubs an. Denn auch in diesem Jahr haben die Jodlerinnen und Jodler musikalische Unterstützung auf die Bühne eingeladen.

Für eine besondere Darbietung sorgte der Musiker Nicolas Senn mit seinem Appenzeller Hackbrett. Über die Anfrage des Jodlerklubs musste Senn nicht lange nachdenken und hat den Weg ins Freiamt gerne auf sich genommen: «Wenn der Rahmen stimmt und das Datum passt, bin ich nicht so kompliziert. Da muss ich nicht ein halbes Jahr überlegen», sagte er.

Auftritte im Aargau sind für Nicolas Senn besonders

Bereits in der Pause war er begeistert von den Freiämter Zuhörerinnen und Zuhörern: «Es ist ein toller Anlass. Ich hoffe, das Publikum bleibt so aufgestellt.» Für ihn sei es immer besonders, im Aargau oder auch in der Innerschweiz aufzutreten: «Das Hackbrett ist hier nicht so bekannt, einige kennen es gar nicht. Das mag ich, so kann ich die Leute noch etwas überraschen», erzählte er begeistert.