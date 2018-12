Jährlich werden in der Schweiz über 2 Mio. Tonnen Nahrungsmittel vernichtet – davon wären 60 000 Tonnen noch geniessbar. Strom aus guten Lebensmitteln: Das hinterlässt einen fahlen Nachgeschmack, Worte wie Lebensmittelverschwendung und Foodwaste kommen einem in den Sinn. Deswegen fragt die AZ Freiamt nach: Wie kommt es, dass täglich so viele einwandfreie Lebensmittel weggeworfen werden müssen? Was sind die Ursachen und Hintergründe? Und vor allem: Was kann man dagegen unternehmen? Ralf Bucher, Geschäftsführer des Bauernverbands Aargau, erklärt: «Die Gründe für Überschüsse sind vielfältig. Zum einen sind die Witterungsverhältnisse entscheidend: Ist es lange trocken oder regnet es viel, scheint genug oft die Sonne? Manchmal passiert es auch, dass alles auf einmal reif ist und der Markt förmlich überschwemmt wird.» Bei Gemüse sei ein gewisser Verlust normal, es werde sogar damit kalkuliert. In einem schlechten Jahr, wo es wenig Gemüse auf dem Markt gibt, sind die Zwischenhändler und Grossisten viel toleranter, da würden Normen schon mal etwas strapaziert, in guten Erntejahren hingegen würden die Schrauben wieder angezogen und die Anforderungen an die Standards steigen.

Gerade Ware ist besser stapelbar Wieso müssen Gurken und Karotten immer kerzengerade sein und dürfen bloss keine Eigenheiten aufweisen? Die Form hat doch mit Qualität und Geschmack nichts zu tun. Bucher erklärt das mit den Normen der Logistik: «Wenn Gurken und Karotten gerade sind, können sie besser in Kisten verpackt werden, ohne dass dabei unerwünschte Hohlräume entstehen. So passen viel grössere Mengen in eine Kiste, und diese sind besser stapelbar.» Kartoffeln müssen zum Beispiel für die Pommes-frites-Herstellung einen bestimmten Stärkegehalt aufweisen, für die Chips-Produktion dagegen eine Mindestgrösse. «Das Problem ist auch, dass viele Leute heute keinen Garten mehr haben und so keinen Bezug mehr zum Gemüse, das aus der Erde kommt. Sie meinen, ein Rüebli müsse ein gewisses Aussehen haben, sonst sei es nicht geniessbar.» Immer wieder werden Stimmen laut, die Zweitklasseware in den Läden fordern. Diese wird auch angeboten. «Allerdings muss dem Konsumenten bewusst sein, dass der geringere Preis, den er dafür erwartet, nicht etwa mit geringerer Qualität zu tun hat, sondern schlicht damit, dass der Bauer weniger Geld dafür bekommt.

Serie In einer vierteiligen Serie zeigt die Aargauer Zeitung Freiamt noch vor Weihnachten, wie viele Lebensmittel täglich weggeworfen werden, was die Gründe dafür sind und wie jeder mithelfen kann, das zu vermeiden.

Alle anderen Kosten für Reinigung, Verpackung, Vertrieb und so weiter bleiben gleich, daran kann nicht gerüttelt werden.» So ist es verständlich, dass Zweitklasseware von Bauern weniger geschätzt wird, da sie weniger lukrativ ist. Gegen Verschwendung daheim Neben frischem Gemüse und Obst werden aber auch Speisereste aus Restaurants, Heimen, Spitälern und Personalkantinen in die Biogasanlage gebracht. Früher war es erlaubt, aus diesen Resten einen Futterbrei für die Schweinemast herzustellen, heutzutage ist das aus hygienischen Gründen verboten. Die Angst vor Keimen und Krankheiten im Fleisch ist zu gross. Was allerdings immer noch als Schweinefutter verwendet werden darf, sind Kartoffeln und Karotten. Ralf Bucher betont aber vor allem eines: «Rund ein Drittel der Lebensmittel geht in den Haushalten verloren.» Das ist auch der Agrargenossenschaft Fenaco bewusst. Sie gibt Tipps, wie man im Haushalt vermeiden kann, dass zu viele Lebensmittel weggeworfen werden müssen. Es sind die eigentlich bestens bekannten Dinge: Nie hungrig einkaufen gehen, sich vorher überlegen, was man kochen will, und eine Liste machen, um unnötigen Zusatzkäufen vorzubeugen. Reste sollen gut gelagert und rasch aufgegessen werden. Weiter hilft richtiges Portionieren, und ab und zu könnte man etwas einfrieren, anstatt es wegzuwerfen.

Soziale Food-Projekte Statt Lebensmittel wegzuwerfen oder in der Biogasanlage zu vernichten, verweist die Agrargenossenschaft Fenaco auf die Spendendatenbank Food Bridge. Allein 2015 hat die Fenaco rund 82 Tonnen Lebensmittel an Foodbridge gespendet. Diese werden an Institutionen wie die Schweizer Tafel, Tischlein deck dich, Gassenküchen oder die Caritas verteilt. Auch arbeitet die Fenaco mit Solo Mania zusammen. Dort werden überreife Früchte zu Trockenfrüchten weiterverarbeitet, eine echte Alternative zum Biogas. (csl)