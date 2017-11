«Einfach ein Tag für mich»

Auch Friedrich Nietzsche hatte eine Meinung zu Märchen: «Wir meinen, das Märchen und das Spiel gehöre zur Kindheit: wir Kurzsichtigen! Als ob wir in irgend einem Lebensalter ohne Märchen und Spiel leben möchten!» Auch dieser Aussage wurde Wengenroth in ihrem Kurs gerecht. Denn neben Lernen und Tipps ist der Elternbildungstag auch «einfach ein Tag für mich», wie es Teilnehmerin Melanie Flury aus Rottenschwil schön formulierte. So wurde in der Gruppe nicht nur Verschiedenes rund um die Märchen diskutiert, sondern es wurden natürlich auch Märchen erzählt. Vom Apfelmädchen hörten die Teilnehmerinnen, aber auch von einem neugeborenen Zwergenkind. «Ich wurde an der Märchenstrasse in der Nähe von Hameln und nahe der sieben Berge geboren, mich faszinierten Märchen schon immer. Und auch meine zwei Töchter können nicht genug davon bekommen, darum interessiert mich dieser Kurs auch sehr», berichtete Verena Waletzko aus Wohlen. Sie hat zum sechsten Mal am Elternbildungstag teilgenommen. «Ich nehme jedes Mal gute Tipps mit nach Hause, aber ich finde auch den Austausch und die Gespräche mit anderen Eltern jedes Mal bereichernd.»

Das verflixte siebte Jahr

Der Elternbildungstag Freiamt ist sehr beliebt. Schon am Tag, als das diesjährige Programm ausgeschrieben wurde, war der erste Kurs ausgebucht. «Und von den 124 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben sich 83 am ersten Tag angemeldet», freute sich Nicole Arm, Mitglied des Organisationsteams. Ein kleiner Wermutstropfen: Letztes Jahr waren es noch 146 Anmeldungen.

Doch von den anwesenden Eltern und anderen Interessierten waren die meisten schon zum wiederholten Mal dabei – und das spricht für sich, sind die Organisatoren überzeugt. Der Kurs, der als erstes ausgebucht war, hiess «Sinnvolle Konsequenzen» und wäre von Maren Tromm geleitet worden, doch diese musste krankheitsbedingt kurzfristig absagen. «So kommt im verflixten siebten Jahr erstmals unsere Notfallreferentin zum Zug, die dasselbe Thema aufgreift», sagte Arm.

Doch nicht nur dieser, auch andere Kurse erfreuten sich grosser Beliebtheit. Ob es um Vorpubertät, Stärkung der Kinder durch Empathie oder um Eltern als Fels in der Brandung ging, überall wurden viele Tipps gegeben, die hoffentlich in den Alltag übernommen werden können.