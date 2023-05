Grüngut-Debatte Alle gegen die SVP: Wohler Ortsparteien gründen Ja-Komitee für den Abstimmungskampf zum Abfallreglement Am 18. Juni stimmt die Gemeinde Wohlen einmal mehr über ein lokales Abfallreglement ab. Nun hat sich ein überparteiliches Komitee formiert, das sich für ein Ja an der Urne starkmacht.

Die Wohler Ortsparteien machen gemeinsame Sache und werben für ein Ja zum Abfallreglement. Die SVP hingegen hatte das Referendum dagegen ergriffen. Bild: PD

Seit Jahren ringt die Gemeinde Wohlen um ihr Abfallreglement. So auch an der Einwohnerratssitzung vom 7. Dezember 2020, als der Rat den Antrag des Gemeinderates zurückwies. Einig war man sich damals bloss in einem Punkt: Wohlen braucht ein neues Grüngutreglement. Und zwar eines, das kostendeckend und verursachergerecht ist.

Das schreibt das Gesetz so vor. Streitpunkt war damals, ob man die Entsorgung via Steuergelder oder über die Gebühren finanziert. Im Dezember 2022 unternahm der Gemeinderat einen weiteren Versuch und unterbreitete dem Rat einen neu ausgearbeiteten Bericht und Antrag für das Abfallreglement mit Grüngutgebühr. Dieses sah nebst der bisherigen Kehrichtgebühr die Einführung einer volumenabhängigen Grüngutgebühr und einer Grundgebühr vor.

Der Einwohnerrat genehmigte diesen Antrag damals mit 28:8 Stimmen, dies gegen den Willen der SVP, die dagegen stimmte. Die Partei ergriff denn auch das Referendum dagegen, sammelte über die vergangenen Festtage über 1300 Unterschriften und erreichte damit, dass nun die Wohler Stimmberechtigten am 18. Juni an der Urne darüber befinden können.

Für ein modernes Abfallreglement

Nun hat sich ein überparteiliches Ja-Komitee zusammengefunden, das sich nach eigenen Angaben für «ein modernes Abfallreglement» starkmachen will. Mit Ausnahme der SVP gehören dem Komitee sämtliche im Wohler Einwohnerrat vertretenen Ortsparteien und Gruppierungen an. Also SP, Grüne, GLP, FDP, Mitte, EVP sowie der Dorfteil Anglikon.

Mit der Komitee-Gründung wird der kommende Abstimmungskampf lanciert. In der Pressemitteilung teilt die Gruppierung mit, dass sie in den kommenden Wochen ihre Plakate an den Strassen und Plakatwänden in Wohlen aufhängen werden. Die konstruktive Lösung sei nach zahlreichen Versuchen zum Greifen nahe, schreibt das Komitee in seiner Pressemitteilung und zeigt sich zuversichtlich: «Wir sind überzeugt, dass wir diesem ausgewogenen Kompromiss zur Annahme verhelfen sollen und können.»