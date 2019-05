Gemeindeammann Walter Koch machte in seiner Begrüssungsrede keinen Hehl daraus, dass er mächtig stolz ist auf die Schule Niederwil und auf den gelungenen Bau des neuen Oberstufenschulhauses Riedmatt 3. «Das ist eine architektonische Meisterleistung», rief er in die gut besuchte Mehrzweckhalle, in der das ganztägige Einweihungsfest am Samstagmorgen seinen Anfang nahm. Gemeinderatskollege und Baukommissionspräsident Stefan Maurer konnte dem nur beipflichten. Eine neue Schule einweihen zu dürfen, das sei wohl etwa dasselbe Gefühl, wie wenn man bei der Sendung «Happy Day» den Millionenkoffer in Empfang nehmen dürfe, mutmasste Maurer.

Bevor sich Dominik Gubler, Inhaber des Murianer Architekturbüros a4D Architekten AG, an die Arbeit machte, fragte er seinen zehnjährigen Sohn, was an einem Schulhaus wichtig sei. «Er sagte: ‹Man muss schnell im Lehrerzimmer sein, es muss hell sein und es braucht grosse Türen und breite Gänge.› Daran habe ich mich dann gehalten.» Entstanden ist ein grosszügig konzipiertes, helles, dreigeschossiges Bauwerk, das sich formal an die schon bestehenden Schulhäuser anpasst, aber substanziell den Anforderungen der heutigen Zeit entspricht.

Sogar der Chef der Abteilung Volksschule im Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau, Christian Aeberli, liess es sich nicht nehmen, der Gemeinde und ihrem neuen Schulhaus seine Aufwartung zu machen. «Diese Schule hat grosse Fenster», so Aeberli in seiner Ansprache. «Sie leiten den Blick nach aussen in die Welt. Um diese Welt zu erhalten, braucht es einen gut gefüllten Bildungsrucksack.»

Die Festbesucher fanden alle Platz im grossen Raum für Tagesstruktur, wo Pastoralassistentin Esther Holzer und Pfarrer Hans Jakob die ökumenische Einsegnung des neuen Gebäudes zelebrierten. Begleitet wurden sie dabei von Instrumentalisten des Musikensembles Emanon, das die ganze Feier mit seinen Klängen noch verschönerte.