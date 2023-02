Grosse Solidarität Fast wie ein Geschenk des Himmels: Die armutsbetroffene Freiämterin erhält Spenden von AZ-Leserinnen Der Artikel über die armutsbetroffene Frau aus dem Freiamt schlug Wellen. Vier Leserinnen meldeten sich bei der AZ Freiamt und boten ihre Hilfe an. Am Freitag konnte die Redaktion der armutsbetroffenen Mutter einen grösseren Geldbetrag überreichen.

Vier Leserinnen spendeten Geld für die armutsbetroffene Frau aus dem Freiamt. Bild: zg

«Oh mein Gott! Damit hätte ich nie gerechnet», freute sich Frau C., als sie die vier Couverts öffnet. Darin befinden sich mehrere hundert Franken, gespendet von vier Leserinnen aus dem Freiamt. Sie waren betroffen vom Schicksal der alleinerziehenden Mutter und überreichten deshalb der AZ Freiamt einen Geldbetrag.

Alle vier Leserinnen wollen anonym bleiben. Eine der Spenderinnen erzählte, dass sie es als Privileg schätze, Mutter von gesunden Kindern zu sein. Den zweiten Geldbetrag erhielt die AZ per Post, die Spenderin meldete sich telefonisch noch am Tag des Erscheinens des Artikels. Sie war betroffen vom Schicksal. Sie sagte: «Es ist unglaublich, dass es in unserer reichen Schweiz immer noch Leute gibt, die derart knapp durchs Leben müssen.»

Der dritte Geldbetrag stammt von einer Mutter und Grossmutter, die sich solidarisch mit C zeigt, und die vierte Spende stammt von einer Mutter eines autistischen Kindes, welche die Sorgen von C. sehr gut versteht. Sie schreibt, dass sie keine Geldsorgen plagen und sie deshalb mit einem «Nötli» helfe.

Sie kommt mit 1539 Franken im Monat aus

Frau C. schilderte im Artikel in der Aargauer Zeitung, der am 27. Januar unter dem Titel «Wenn das Konto bereits Mitte des Monats leer ist» erschien, ihren Alltag. Die 46-Jährige lebt mit ihrem autistischen Kind in einer Freiämter Gemeinde. Aufgewachsen ist sie in Südosteuropa, wo sie auch bis 2015 lebte. Nach der Heirat zog sie zu ihrem Ehemann in die Schweiz. Zwei Jahre später kam das gemeinsame Kind zur Welt.

Ihr Ehemann hatte gravierende psychische Probleme, zertrümmerte die Wohnungseinrichtung und drohte, sie umzubringen. Vor drei Jahren floh sie ins Frauenhaus. Nach wenigen Monaten zog sie in eine eigene Wohnung.

Die Möbel ihrer Wohnung habe sie von Bekannten und Nachbarn geschenkt erhalten. C. lebt vom Grundbedarf, den die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) festlegt. Im Kanton Aargau erhält ein Zweipersonenhaushalt 1539 Franken als Grundbedarf. Daraus muss sie Nahrungsmittel, Bekleidung, Wohnnebenkosten, Handyabo und ÖV-Tickets finanzieren. Ihr Kind braucht noch Windeln, auch diese Ausgaben gehen vom Grundbedarf ab.

Die Nachbarin schneidet ihr die Haare

Um über die Runden zu kommen, ist sie auf die Lebensmittelabgabestelle in ihrem Dorf angewiesen. Sie ernährt sich hauptsächlich von Reis und Teigwaren. Ihr Kind isst – typisch für Autismusbetroffene – nur sehr selektiv. Derzeit stehen Brot und Bananen auf seinem Menuplan.

Die Alleinerziehende gibt praktisch alles Geld für ihre Tochter aus. Sie trägt Kleider, die sie geschenkt erhält, die Haare schneidet ihr die Nachbarin. Beim Treffen mit der AZ, am 20. Januar, hatte sie noch acht Franken im Portemonnaie. Diese wenigen Franken mussten bis Ende Monat, bis zur Auszahlung der Sozialhilfe, langen.

Nachdem sich C. von dieser schönen Überraschung erholt hat, erzählt sie der AZ, dass sie das Geld für Pampers einsetzen werde. Sie finanziert die Windeln aus dem Grundbedarf, was ihr ein grosses Loch in das Budget reisst. Diese Sorge ist sie nun für die nächsten Monate los.