Schweiss wird derzeit vergossen in den Wohler Schulzentren Bünzmatt, Halde und Junkholz, sehr viel Schweiss. Seit Januar sind die Stundenplaner der je eigenen Primar- und Oberstufen in den drei Zentren daran, die Stundenpläne für das nächste Schuljahr zu erarbeiten. Wobei die Betonung definitiv auf «arbeiten» liegt, denn es gilt, mehr als 2000 Kinder (Stand Schuljahr 17/18: 2183), verteilt auf die drei Schulzentren und streng nach den Vorgaben des Schulgesetzes, in nicht zu kleine und nicht zu grosse Klassen aufzuteilen.

Damit aber nicht genug. Jede Schulstufe und jeder Schultyp hat andere Vorgaben, was die Anzahl der Wochenlektionen und natürlich auch die Unterrichtsfächer betrifft. Weil nicht jede Lehrperson alle Fächer unterrichten kann, braucht es mehr Lehrpersonen, als es Schulklassen gibt. Diese Lehrpersonen müssen nun so verteilt werden, dass alle Schüler den ihnen zustehenden Unterricht erhalten, dabei keine allzu langen Wege vom einen Unterrichtsort zum nächsten zurücklegen müssen und insgesamt einen Stundenplan erhalten, der die eher kopflastigen Fächer und die mehr physischen oder musischen Lektionen in einem lernförderlichen Wechsel möglichst harmonisch aneinanderreiht.