Grosse Fasnachts-Übersicht Die Fasnacht geht los – hier feiert das Freiamt Die AZ Freiamt stellt einen Tag vor dem Schmutzigen Donnerstag eine grosse Auswahl an Fasnachtsaktivitäten in der Region zusammen.

MONSTER MURI 2019

Während des Auftrittes der Stiefeliryter aus Muri herrschte Hochstimmung im Klosterhof.







Andre Albrecht

Zwei Jahre lang ging auch in den Fasnachtshochburgen des Freiamts wenig. Dieses Jahr soll das endlich wieder anders werden. Die Fasnächtler unter den Freiämterinnen und Freiämtern machen Luftsprünge bei dem Gedanken – alle anderen mögen es ihnen gönnen, immerhin hatten sie zwei Jahre lang ihre Ruhe. Wer sich noch nicht darüber informiert hat, wo sie oder er die närrische Zeit feiern kann, hier kommt eine grosse Auswahl an langfristig oder spontan organisierten Fasnachtsanlässen im Bünz- und Reusstal, vom Lindenberg bis zum Mutschellen – in möglichst chronologischer Reihenfolge.

- Villmergen: 4 bis 7 Uhr Güügen, Jahrgänger wecken das Dorf auf.

- Hägglingen: 5 Uhr Morgenstreich. 9.30 Uhr Chäsistäge-Konzert, 13.30 Uhr Kinderfasnacht.

- Sarmenstorf: 5 Uhr «Sandra mit Gefolge on Tour». Tagsüber und abends spielt die Heuröpfelkapelle im Dorf, es gibt ein Fasnachtslaufen und eine Beizenfasnacht.

- Muri: 6 Uhr Tagwache. 8.08 Uhr Schlüsselübergabe des Gemeinderates an die Fasnächtler.

- Muri: Ab 9 Uhr feiert Muri-Adelburg Strassenfasnacht unter dem Motto «S’isch ned wohr...» im ganzen Stadtgebiet.

- Boswil: Zwischen 11 und 15 Uhr servieren das Restaurant Löwen und die IG Nachtumzug ihre traditionelle hausgemachte Suppe.

- Jonen: Von 11 bis 14 Uhr spielt die Guggenmusik Näbelgeischter über den Mittag und betreibt einen Grillstand vor dem Volg.

- Hägglingen: Fasnächtler übernehmen das Dorf vom Gemeinderat – Genaueres verkünden sie erst am Schmudo.

- Hägglingen: Ab 16 Uhr Guggen-Festival.

- Sarmenstorf: Ab 16 Uhr lockt die Opus-Night mit Guggen, Bar und Grill hinter die Mehrzweckhalle.

- Muri: Ab 18 Uhr Rössli-Ball in Muri-Adelburg.

- Niederwil: Um 19 Uhr beginnt die Dorfplatz-Fasnacht «mini» mit Essensständen und Musik.

- Villmergen: ab 19 Uhr Bezienfasnacht mit Guggenmusiken und Schnitzelbänken.

- Sarmenstorf: Morgens bis Abends machen die Heuröpfler Fasnacht mit diversen Aktionen. Ab 19 Uhr folgt das Monsterkonzert bei der Mehrzweckhalle.

- Muri: Ab 20 Uhr Réunion aller Fasnachts-Stadtteile. Sechs Beizli im ganzen Dorf verteilt, verschiedene Guggenmusiken.

- Zufikon: Geischterball, der Höhepunkt der Zufiker Fasnacht, ab 20 Uhr in der Schulanlage.

- Muri: Muri-Neuenburg feiert zum Jubiläum drei Umzüge: Um 9.09 Uhr startet der offizielle Festumzug, um 15.15 Uhr der Jubiläums-Strassenumzug und um 19.19 Uhr der «Pyjama-Nachthömmli-Umzug». Dazwischen gibts draussen ein Golfturnier und Beizli.

- Sarmenstorf: Um 11 Uhr beginnt der Wälle-Parcours beim Wilden Mann, um 16 Uhr ist Opus im Altersheim und um 17.30 Uhr folgt der Fasnachtsgottesdienst mit Opus.

- Villmergen: Von 13.30 bis 4 Uhr organisiert die Guggenmusik Tinnitus das Guggenspektakel auf dem Schulhausplatz Dorf.

- Hägglingen: 14 Uhr Beizenfasnacht, 15 Uhr Fagarettli im Pfarrgarten, ab 18 Uhr Sportler-Ball.

- Zufikon: Kinderumzug um 16.30 Uhr, danach um 17 Uhr Fasnachtsgottesdienst mit den Sädelgeischtern in der Kirche Zufikon.

- Niederwil: Fasnachtsball der RüssChatze im alten Schulhaussaal.

- Hägglingen: 10.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche, ab 17 Uhr Gade-Gaudi.

- Aristau: 11 bis 17 Uhr Kinderfasnachtsmarsch

- Muri: Ab 13 Uhr feiert Muri-Wien Strassenfasnacht zum Thema «Ab id’Berge».

- Um 13 Uhr beginnt das Scheesewagerönne der Fasnachtsgesellschaft Variété auf der Schilligasse, Umzug der Opus 5614

- Villmergen: Von 14 bis 15.30 Uhr feiert die Fasnachtsgesellschaft Heid-Heid die Strassenfasnacht für einmal auf dem Schulhausplatz Dorf.

Muri: 18.18 Uhr Schlüsselrückgabe der Städte an den Gemeinderat. Ab 19 Uhr Uslumpete im Restaurant Rössli.

- Zufikon: Um 17.45 Uhr startet das Monsterkonzert, anschliessend die Gugger-Party in der Turnhalle A in Zufikon.

- Sarmenstorf: Ab 7.30 Uhr wird die Variété-Mehlsuppe im ganzen Dorf verteilt.

- 5. März, Unterlunkhofen: Schüürball ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle. Eintritt nur für jene, die fasnächtlich gekleidet sind.

- 11. März, Widen: Ab 20 Uhr Gugge-Festival in der Mehrzweckhalle.

- 12. März, Widen: Ab 20 Uhr Maskenball in der Mehrzweckhalle.