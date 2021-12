Grabenstorf «Das grosse Graben»: Sarmenstorf soll zum Dorf der perfekten Löcher werden Im Rahmen des Projekts Grabenstorf findet in Sarmenstorf am Samstag, 18. Dezember, der öffentliche Wettkampf «Das grosse Graben» statt. Der Verein Theater ad hoc will damit herausfinden, wer das perfekte Loch graben kann.

Eine Expertenjury wird die Löcher bewerten, die am Samstag, 18. Dezember, in Sarmenstorf gegraben werden. zvg

Wird Graben eine neue Trendsportart? Das will der Sarmenstorfer Verein theater ad hoc herausfinden. Wer das perfekte Loch gräbt, gewinnt Preise. Losgeht der Wettkampf am Samstag, 18. Dezember, um 13.15 Uhr auf der Wiese neben dem Werkhof Sarmenstorf. In Teams wird fünf Minuten gegraben. Die Verantwortlichen halten fest:

«Eine Expertenjury bewertet Tiefe, Geometrie und Schönheit des Grabens sowie den Aushub und die Ordnung rund um das Loch.»

Den Siegerinnen und Siegern des Grabwettbewerbs winken Preise sowie Ruhm und Ehre, heisst es weiter.

Und sie halten fest: «Wichtig ist zudem der Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten: Wie kann Graben als neue Trendsportart etabliert werden? Und: Hat Graben gar Potenzial als olympische Disziplin?»

Am kostenlosen Wettkampf können ganze Familien sowie Teams in Zweier- und Dreiergruppen teilnehmen. Der Verein theater ad hoc stellt professionelle Grabwerkzeuge und Helme zur Verfügung. Gutes Schuhwerk ist Pflicht. Fortgeschrittene schreiben sich in die Kategorie «Speedbuddler» ein: Profis haben nur drei Minuten Zeit für das perfekte Loch, dürfen jedoch zusätzlich einen Pickel nutzen.

Für Speis und Trank sorgt die Fasnachtsgesellschaft Varieté mit ihrem Mehlsuppenwagen. Zudem gibt es Sitzgelegenheiten, einen Unterstand sowie Glühwein und Bratwürste vom Grill. Der Grabwettbewerb unterliegt nicht der Covid-Zertifikatspflicht.

Ein Dorf entdeckt 2021/2022 die Grabologie

Der Wettkampf «Das grosse Graben» findet im Rahmen des Projekts Grabenstorf des Sarmenstorfer Vereins theater ad hoc statt. Durch das Projekt entdeckt ein ganzes Dorf 2021 und 2022 die Grabologie. Geplant sind verschiedene grabologische Aktionen. Und zwar vom historischen Streitgespräch wie jenem über den Nazi-Archäologen Hans Reinerth, der die bronzezeitlichen Grabhügel vor knapp 100 Jahren freigelegt hat, bis zum familiären Wettbewerb, bei dem der Spass im Vordergrund steht. Höhepunkt des Projekts ist ein Freilichttheater in einem grossen Aushub mitten im Dorf. Die Premiere findet im August 2022 statt. (az)