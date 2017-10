Fröhlich begrüsst Erika Nezic jeden neuen Kunden vom Verkaufstisch aus. Sie freut sich über jeden einzelnen. Dabei ist sie nicht allein, denn auch ihr kleiner weisser Hund freut sich und saust zur Begrüssung übermütig hinter dem Tresen hervor. «Normalerweise darf Sunny nicht hervorkommen. Bitte entschuldigen Sie, er ist noch sehr jung», lacht die Geschäftsinhaberin. Dass der gutbestückte, aber sympathische Laden ihr erstes Geschäft ist, fällt nicht auf.

Den Blick auf all die speziellen Produkte in den Regalen gerichtet, könnte man lange durch den Laden schlendern und jede Menge Produkte in den Einkaufskorb packen. Ein schlechtes Gewissen braucht man dabei nicht zu haben, denn was Nezic anbietet, ist biologisch und fair gehandelt.

Die Gesundheit war auch ein Grund dafür, weshalb sie den Bioladen in Wohlen eröffnet hat. Mit ihrem Angebot will sie Menschen helfen, die vegan leben oder ohne Gluten und Laktose auskommen müssen: «Ich will es den Menschen erleichtern, solche Produkte hier in der Umgebung zu erhalten.» Sie selber muss zwar weder auf Milchzucker noch auf Weizen verzichten, tut dies jedoch gerne.

Kunden wollen Tofu und Joghurt

Erika Nezic profitiert von der bahnhofnahen Lage des Geschäftes, denn viele ihrer Kunden seien Laufkunden. Sie habe aber auch schon ein paar Stammkunden, die ihren Laden regelmässig wegen des speziellen Angebots aufsuchen. Dazu gehören zum Beispiel Produkte vom Gewürz-Profi oder aus dem Essighüsli. Nezic legt viel Wert auf Kundenwünsche und probiert, diese nach Möglichkeit umzusetzen. So haben auf Wunsch der Kunden einige neue Mehlsorten wie Kastanien-, Teff- oder Hanfmehl in ihren Regalen Platz gefunden. «Auch nach Flohsamen wurde gefragt, diese verkaufe ich jetzt ebenfalls», bestätigt die Geschäftsinhaberin. Sie hat auf jeden Fall vor, ihr Angebot noch weiter auszubauen. «Die Kunden fragen schon nach Tofu und Joghurt», schmunzelt Nezic. Diesen Wünschen möchte sie gerne nachkommen und plant, bald auch gekühlte Produkte anzubieten.

Auch wer auf der Suche nach einem Geschenk ist, wird vielleicht im Eden fündig. Denn Nezic gestaltet in ihrem Geschäft auch Geschenkkörbe aus ausgesuchten Produkten. Das müssen nicht nur Lebensmittel sein, sondern auch Kosmetikprodukte wie Shampoos oder Cremes.