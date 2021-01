Gestohlenes Geld per Post nach Moskau: Aargauer Hausfrau wegen Geldwäscherei verurteilt

Gerichtspräsident Peter Thurnherr hörte der Beschuldigten aufmerksam zu, als diese ihre schier unglaubliche Geschichte erzählte:

Nach der Trennung von ihrem Mann war sie im Frühling 2020 auf der Suche nach einem Job. Seit 18 Jahren hatte die Hausfrau und gelernte Lebensmittelverkäuferin nicht mehr gearbeitet. Auf einem Internetjobportal fand sie eine Anstellung in Heimarbeit bei einer vermeintlichen Immobilienfirma. Den Vertrag bekam sie zugeschickt. Ihre Aufgaben: Immobilienunterlagen ausdrucken, Broschüren verpacken und verschicken. Lohn für 12 Stunden Arbeit pro Woche: 2400 Franken. Rechnet man dies auf eine 100-Prozent-Anstellung mit einer 42-Stunden-Woche hoch, so ergibt dies einen Lohn von 8000 Franken. «Mich erstaunt der hohe Lohn, den man Ihnen angeboten hat», kommentierte der Gerichtspräsident.

Laut Anklage hätte die Frau merken müssen, dass mit diesem Unternehmen etwas nicht stimmen konnte. Spätestens dann, als sie ihre erste und auch letzte Amtshandlung für die vermeintliche Immobilienfirma durchführen musste. Der Beschuldigten wurde ein Betrag von 8800 Franken auf ihr Privatkonto überwiesen. Geld, das eine unbekannte Täterschaft im Vorfeld mittels Phishing vom Konto eines unbeteiligten anderen Geschädigten betrügerisch abgezapft hatte.

Sie bekam die Anweisung, auf der Post zu lügen

Die Frau wurde zum sogenannten Moneymule, einem Geldesel. Ein Vorgehen, das Cyberkriminelle oft verwenden. In einer E-Mail informierte sie der vermeintliche Arbeitgeber genauestens darüber, wie sie vorzugehen hatte: «Man sagte mir, dass ich das Geld in ein Couvert legen musste, und zwar so, dass die Geldscheine nicht sichtbar sind, auch wenn man das Couvert gegen das Licht hält», sagte die Frau zum Richter. Weiter wies man sie an, auf der Post zu lügen und anzugeben, dass sich der Wert des Paketinhalts auf 15 Franken belaufe.