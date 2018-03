Der Angeklagte im Pensionsalter musste sich vor Bezirksgericht Bremgarten wegen gewerbsmässigem Diebstahl, mehrfachem Hausfriedensbruch, mehrfacher Sachbeschädigung, der Fälschung von Ausweisen, der Missachtung einer Einreisesperre und des rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz verantworten. Das Gericht verurteilte ihn im abgekürzten Verfahren zu einer dreieinhalbjährigen unbedingten Freiheitsstrafe. Eine vom Gericht des Seebezirks Freiburg im Juni 2015 ausgesprochene, bedingte Freiheitsstrafe von einem Jahr, wurde widerrufen, sodass der Beschuldigte nun insgesamt viereinhalb Jahre hinter Gittern verbringen muss. Gegen ihn wurde auch eine zehnjährige Landesverweisung ausgesprochen.

11 Diebstähle und 5 Versuche

Die Liste der Straftaten, die der Angeklagte vom 24. Dezember 2016 bis am 18. März 2017 in der Schweiz verübte, ist lang: 11 Diebstähle und 5 Diebstahlversuche konnten ihm nachgewiesen werden. Er erbeutete insgesamt rund 92 000 Franken und richtete einen Sachschaden von 25 000 Franken an. Das Verzeichnis der Zivil- und Strafkläger enthält 18 Namen.

Er habe die Delikte verübt, wie wenn es sein Beruf gewesen wäre. Als Ersatz für ein regelmässiges Erwerbseinkommen habe der Angeklagte seinen Lebensunterhalt durch Konsum, Gebrauch und Verkauf von Diebesgut bestritten, so die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten.

Seine Deliktserie begann er am 24. Dezember 2016 in Jonen, wo er jedoch beim Einbruch in ein Einfamilienhaus kläglich scheiterte und ohne Beute abziehen musste.

Mit Pass von Bruder eingereist

Der Täter machte sich der Fälschung von Ausweisen schuldig und missachtete eine Einreisesperre in die Schweiz. Dies war ihm wohl bekannt, sodass er beim Grenzübertritt den Reisepass seines Bruders zeigte.

«Der Angeklagte weist ein Alter auf, in dem er wissen sollte, dass solche Taten, wie er sie begangen hat, nicht toleriert werden. Er hat alles zugegeben, was man ihm nachweisen konnte. Ob noch weitere Einbrüche auf sein Konto gehen, bleibt offen», hielt Gerichtspräsident Raimond Corboz in der Urteilsbegründung fest. «Dreieinhalb Jahre sind eine hohe Freiheitsstrafe. Dennoch ist das Strafmass aus Sicht des Gerichts in diesem Fall gerechtfertigt», betonte der Präsident. Trotz des bestehenden Verbots sei der Mann in die Schweiz gekommen. Er hoffe nun, dass er sich künftig an das Einreiseverbot halte. Ansonsten müsse er sich nicht wundern, wenn er noch härter bestraft würde, redete Raimond Corboz dem Angeklagten ins Gewissen.