Geschichtsforschung Im Online-Schlaraffenland? Muris Klostergeschichte digital erforscht und vermittelt – und was die Tücken sind Wer sich für Geschichte interessiert, findet immer mehr Antworten online. Nicht nur werden Artikel, Abhandlungen und ganze Quellenbestände digitalisiert, mittels künstlicher Intelligenz können diese auch immer zuverlässiger übersetzt werden. Doch einfacher wird die Arbeit deshalb nicht. Wie das Beispiel Kloster Muri zeigt.

Benno Seiler (rechts) befragt den Zeitzeugen Hugo Etterlin zu seinen Erinnerungen an das Kloster Muri. Bild: Benno Seiler

Benno Seiler aus Bettwil scannt den eben auf dem Computer generierten QR-Code mit seinem Handy. Innert Sekunden erscheint eine Website – und ein Film beginnt mit einer fröhlichen Flötenmusik. Auf dem Bildschirm erscheint Gärtnermeister Hugo Etterlin aus Muri. Er erzählt von seinen Erinnerungen an das Kloster Muri, das er von klein auf im Dorf erlebt hat, als Schüler der Primarschule, bei Hochzeiten oder als Restaurationsarbeiten stattfanden.

«Der finanzielle Aufwand zum Erhalt des Klosters lohnt sich. Es ist ein Stolz für Muri, dass man das Kloster wieder in diesen gepflegten Zustand gebracht hat», sagt Etterlin im Film. Seiler hat diesen in Freiwilligenarbeit und mit professionellem Equipment hergestellt. Er ist der erste Film in der Reihe «Kloster Muri – erinnern und erleben».

«Mir geht es darum, zu zeigen, was für eine Beziehung die Personen vor Ort zum Kloster Muri haben und welche Erlebnisse sie mit dem Kloster verbinden», sagt Seiler. «Das Kloster ist längst nicht mehr ein claustrum, also etwas Abgeschlossenes, es ist eine offene Begegnungsstätte, in der Generationen aufeinandertreffen.»

Für sein Projekt hat Seiler einen digitalen Weg zur Vermittlung gewählt: Alle Filme werden online abrufbar sein. Was einfach zu konsumieren ist, ist aber keineswegs leicht zu erstellen. «Die Herstellung der Filme war enorm zeitintensiv», meint Seiler.

Von zu Hause aus durchforsten

Mit einem Klick sind auch Archivbestände im Staatsarchiv Aargau durchsuchbar. Manche Dokumente, wie Aargaus älteste Archivalie aus dem Kloster Muri, sind dort sogar mit Bild aufbereitet. Handschriftenkataloge, Nachschlagewerke und Zeitschriftenportale können online von zu Hause aus durchforstet werden.

Das Projekt «Königsfelden-Online» bietet seit 2021 gar eine vollständige Edition der Urkunden über das Aargauer Kloster Königsfelden digital an und erlaubt darüber hinaus Visualisierungen zu Netzwerken.

Albert Holenstein, Leiter der Fachstelle für kirchliches Kulturerbe der Stiftsbibliothek St. Gallen, beim Referat im Kloster Einsiedeln. Bild: P. Uwe Vielhaber OP

Werden Recherchen für die Geschichtsschreibung von Klöstern damit zu einer reinen Online-Sache? Albert Holenstein leitet die Fachstelle für kirchliches Kulturerbe der Stiftsbibliothek St. Gallen. «Digitalisate sind sehr nützlich, da sie zeit- und ortsunabhängig konsultiert werden können, ausserdem schonen sie die Handschriften», sagt er.

Doch sieht Holenstein auch Nachteile: «Die Auseinandersetzung mit dem Original findet bei einer Online-Konsultation nur eingeschränkt statt.» Die Stiftsbibliothek sieht es zudem als ihre Aufgabe an, Institutionen dafür zu sensibilisieren, dass der Kulturgüterschutz trotz Digitalisierung weiterhin wichtig bleibt. «Digitale Verfügbarkeit soll nicht dazu verleiten, dass bewahrende Institutionen ihre Kulturgüter aufgeben.»

Die Chancen der künstlichen Intelligenz

Die neuesten Tools gehen sogar noch einen Schritt weiter: Sie helfen, alte Handschriften zu entziffern. Tobias Hodel ist Professor für Digitale Geisteswissenschaften an der Universität Bern. Er hat das auf künstlicher Intelligenz basierende Transkriptionstool Transkribus mitentwickelt, das inzwischen zuverlässig handschriftliche Dokumente übersetzt.

Tobias Hodel erklärt, wie das Transkriptionstool Transkribus für Handschriften angewendet werden kann. Bild: Schweizerische Nationalbibliothek

«Die neuen digitalen Werkzeuge sparen Zeit und ermöglichen systematische Suchen über einen grösseren Quellenbestand», sagt er. «Es können so ganz neue Fragestellungen Beachtung finden.» Im laufenden Projekt Geschichte Kloster Muri könnte das bedeuten, dass mehr zu den Beziehungen einzelner Orte oder Personen zum Kloster in Erfahrung gebracht werden könne, meint Hodel. Oder zur Frage, wann gewisse Ämter entstanden und allenfalls wieder verschwanden.

Geht online alles leichter?

Alte Schriften lesen zu können, bleibt für historisch interessierte Personen aber unumgänglich. «Es handelt sich bei KI-Transkripten immer nur um einen Zwischenschritt, die Interpretation der Quellen durch Fachpersonen bleibt dieselbe», sagt Hodel. Ausserdem sind die Tools noch immer im Lernstadium, und jedes Ergebnis muss auf Fehler überprüft werden.

«Wenn auch in einzelnen Arbeitsschritten Zeit gespart werden kann, ist die Arbeit der Historikerinnen und Historiker eher komplexer denn leichter geworden.» Wie im lokalgeschichtlichen Projekt von Benno Seiler scheint die Nutzung digitaler Angebote einfach. Dahinter steht aber viel Aufwand und eine beachtliche Infrastruktur.