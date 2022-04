Geschichte Das Freiamt in der neuen «Zeitgeschichte Aargau» – ein Buch voller Erinnerungen Das neue Buch «Zeitgeschichte Aargau» setzt Massstäbe in der Regionalgeschichtsschreibung. Damit ist der Aargau der erste Kanton, der seine neueste Geschichte aufgearbeitet hat. Das Freiamt ist gut vertreten. Das zeigt ein Vortragsabend am 7. April.

Eines der zahlreichen Bilder im neuen Buch zur Zeitgeschichte Aargau: Palmsonntagsprozession 1958 in Aristau. zvg

620 Seiten stark präsentiert sich das Werk «Zeitgeschichte Aargau». Das gut lesbare, reich bebilderte Buch ist das Ergebnis eines vierjährigen Projekts, das im Auftrag des Regierungsrats die jüngste Geschichte des Aargaus unter die Lupe nimmt.

Damit ist der Aargau der erste Kanton der Schweiz, der seine Vergangenheit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufarbeiten liess. Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport, Medien, Raumplanung, Bevölkerungsentwicklung und der facettenreiche Alltag bilden die einzelnen Kapitel.

Am 7. April stellen Annina Sandmeier-Walt und der Wohler Fabian Furter vom Historikerteam das Buch in Muri vor. Regierungsrat Jean-Pierre Gallati wird eine Grussbotschaft überbringen. Das gross angelegte Projekt «Zeitgeschichte Aargau» sowie das Thema «Religion und Konfession im Aargau seit 1945» mit einem Schwerpunkt zum Freiamt stehen im Zentrum dieses Abends.

Gezeigt wird ebenso der Dokumentarfilm «Stromland. Ein zeitgeschichtliches Porträt über den Aargau» mit mit fantastischen Flugbildern des wasserreichen Kantons.

Schriften, Videos, Fotos und Zeitzeugengespräche

Die Autorinnen und Autoren des Projektteams konnten nicht nur aus den üblichen Text- und Bildquellen schöpfen, sondern auch aus dem nach 1950 reich sprudelnden Schatz von Video- und Fotoarchiven. Besonders ergiebig gestalteten sich die über 60 Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die einerseits in das wissenschaftliche Grundlagenwerk einflossen, anderseits in ganzer Länge der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Eines der zahlreichen Bilder aus dem Freiamt im Projekt «Zeitgeschichte Aargau»: Glockenaufzug bei der reformierten Kirche Muri am 2. September 1955. zvg/Archiv Stenz

Dazu gibt es zehn Kurzdokumentarfilme, die typisch aargauische Themen wie die Atomenergie, das Shoppi Tivoli in Spreitenbach, das Kulturgesetz und die Explosion der Sprengstofffabrik Dottikon aufgreifen. Gleichzeitig fliessen die Ergebnisse von «Zeitgeschichte Aargau» in die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz ein.

Den Lehrpersonen stehen Unterrichtsmaterialien nach den Standards des Lehrplans 21 zur Verfügung. Das gesamte Projekt finanzierten hauptsächlich der Swisslosfonds Aargau und private Stiftungen.

Die Historische Gesellschaft Freiamt und Zeitgeschichte Aargau laden gemeinsam zum Vortragsabend «Religion und Konfession im Aargau seit 1945», mit Film und Apéro ein. Zuvor findet die Jahresversammlung der Historischen Gesellschaft Freiamt statt, zu der auch Nichtmitglieder eingeladen sind. Das Buch gibt es dort zum Vorzugspreis.