Shampoo, Zahnbürsten, Tomatensauce, Guetzli: Seit Montag stapeln sich Kisten und Kartons voller Hygieneartikel und Esswaren meterhoch in der Bleichi. 9,1 Tonnen sind es insgesamt.

Jede einzelne Kiste wird ausgeräumt und genau nach Plan in andere Kisten umverteilt. Sie sollen das Budget von etwa 4000 Einzelpersonen und Familien im ganzen Aargau entlasten.

Doch dafür müssen sie erst von Freiwilligen an zwei Tagen «gerüstet» werden, um anschliessend an 39 soziale Institutionen und Gemeinden geliefert zu werden, die sie wiederum an die Bedürftigen weitergeben. Das ist «2x Weihnachten» (siehe Textbox unten).

«Das gibt dem Leben Sinn»

Eine Frau, die genau weiss, was beim «Rüsten» der verschiedenen Pakete zu tun ist, ist Blanka Reich. Die 76-jährige Murianerin hilft seit zehn Jahren bei der Freiwilligenaktion mit. Und noch immer ist sie voller Elan dabei. «Es ist jedes Jahr eine tolle Sache. Man lernt nette Leute kennen und tut dabei etwas Gutes», erklärt sie. Doch wie kam sie dazu?

Gerne gibt die sympathische Rentnerin Auskunft: «Als mein Mann vor zehn Jahren verstarb, fragte mich seine vorherige Rotkreuzfahrerin, ob ich nicht auch freiwillige Fahrerin werden möchte.

Ich fahre sowieso gern Auto, und da fand ich, so komme ich unter Leute und kann meinem Leben zudem Sinn geben.» Und da auch «2x Weihnachten» vom Roten Kreuz durchgeführt wird, habe man sie angefragt. «Da helfe ich doch gerne.» Und das möchte sie auch in den nächsten Jahren weiterhin tun, «wenn man mich wieder will», fügt sie lächelnd hinzu.

Chantal Stähli, Leiterin der Regionalstelle Freiamt des Aargauer Roten Kreuzes und Koordinatorin von «2x Weihnachten», braucht nicht zu überlegen: «Natürlich nehmen wir sie gerne wieder. Wir sind sehr froh um erfahrene Helfer, denn dieses Jahr sind 16 von 27 Freiwilligen neu im Team.»

Banker zeigen sich sozial

Wer ebenfalls bereits zum Inventar gehört in der Bleichi, sind Mitarbeiter der Credit Suisse. Dieses Jahr sind es acht von ihnen, die im Wohler Team mitanpacken. «Unser Arbeitgeber gibt uns jedes Jahr einen Tag frei, an dem wir uns als Freiwillige betätigen können», erklärt Jacqueline Villiger aus Zufikon, die als HR-Mitarbeiterin bei der CS in Oerlikon arbeitet.

«Vor drei Jahren sah ich, dass die Aktion ‹2x Weihnachten› auch auf der Liste der Projekte stand, die wir unterstützen können. Und weil das so nah an meinem Wohnort ist, helfe ich seither jährlich hier mit.»

Natürlich sei es einerseits eine schöne Abwechslung zu ihrem Arbeitsalltag. «Vor allem finde ich es aber sehr eindrücklich, was hier geleistet wird und wie viele Menschen damit entlastet werden können. Es ist auch für mich persönlich eine sehr gute Erfahrung. Ich unterstütze das gern.»