Gericht Bremgarten Weil sie sich von ihm trennen wollte – Türke drohte seiner Ehefrau in der Asylunterkunft mit dem Tod Das Bezirksgericht Bremgarten hatte sich mit einem klassischen Beziehungsdelikt zu beschäftigen. Der Beschuldigte soll seine damalige Ehefrau tätlich angegriffen und beschimpft haben.

Engin und Ayla sind nun geschieden. Zuvor gab es während der Trennungsphase einige Vorfälle. Symbolbild: imago

Seit kurzem ist Engin auch auf dem Papier offiziell geschieden. Seine jetzige Ex-Frau Ayla (alle Namen geändert), die 15 Jahre jünger ist, sah der 41-Jährige bei der Scheidungsverhandlung kürzlich in einer Aargauer Stadt nach rund zwei Jahren das erste Mal wieder. Das jedenfalls erzählte Engin am Dienstag Richter Lukas Trost vor dem Bremgarter Bezirksgericht.

Denn was in der Zeitspanne zwischen Oktober 2018 und Januar 2020 zwischen dem türkischen Flüchtlingsehepaar alles passierte, war der Auslöser für einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten. Sie beschuldigte Engin darin der mehrfachen Nötigung, mehrfachen Tätlichkeiten, mehrfacher Beschimpfung sowie der Sachentziehung und -beschädigung. Gegen den Strafbefehl hatte Engin Einsprache erhoben.

Engin sass vier Tage in U-Haft

Weil Ayla im Herbst 2018 ihre Trennungsabsicht kundtat, sei es in der Folge zu den Übergriffen durch Engin gekommen. Begangen teilweise in einer Asylunterkunft im Bezirk Baden und später in einer kantonalen Asylunterkunft im Bezirk Bremgarten. Engin habe Ayla unter anderem mehrfach mit dem Tod gedroht, falls sie sich von ihm trenne und er wurde gemäss Strafbefehl auch handgreiflich indem er sie schubste, an den Haaren riss oder ins Gesicht schlug und sie als «Hure» beschimpfte.

Das familiäre Drama endete erst, als Ayla im Januar 2020 Strafantrag stellte und Engin darauf während vier Tage in U-Haft sass. Von all den Vorwürfen wollte der Beschuldigte nun vor dem Bezirksgericht nichts wissen. Mit ruhiger, gedämpfter Stimme beantwortete er via eine Übersetzerin die Fragen von Richter Trost. Dieser hätte gerne auch mit Ayla gesprochen, die aber nicht erschienen war.

«Ich möchte einfach freigesprochen werden. Aus dem Umfeld, wo ich herkomme, sind solche Beschimpfungen und Vorwürfe beschämend», meinte Engin. Er habe seine Frau geliebt, aber sie hätten damals gerade eine schwere Zeit gehabt, sagte er.

Drei Versionen über das beschädigte Mobiltelefon

In seinen Erklärungen verstrickte sich der Türke immer wieder in Widersprüchen, die den Richter zweifeln liessen. «Jetzt habe ich drei verschiedene Versionen über dieses beschädigte oder verschwundene Mobiltelefon gehört», kommentierte Trost beispielsweise. Auch die Begründung für eine Rissquetschwunde über Aylas Auge klang nicht sehr überzeugend. Engin behauptete:

«Das Zimmer in der Unterkunft war sehr klein, sie hat sich den Kopf angestossen. Es war auf jeden Fall nicht wegen eines Streits.»

«Die Vorwürfe Ihrer Frau sind schwerwiegend, wieso sollte sie das tun?», wollte Richter Trost unter anderem auch wissen. Für Engin war dies nicht zu beantworten. «Ich bin selber verwundert, es ist mir unbegreiflich. Ich bin schockiert über diese Aussagen», gab er zu Protokoll.

Gar nicht nach Engins Geschmack fiel am Ende das Urteil des Richters aus. Trost verurteilte ihn wegen mehrfacher versuchter Nötigung und mehrfacher Tätlichkeiten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 90 Tagen bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie einer Busse von 500 Franken. Das Verdikt ist härter, als es die Staatsanwaltschaft verhängt hatte, die sich auf eine bedingte Geldstrafe und eine Busse beschränkte.

«Die Darstellungen ihrer Ehefrau sind sehr detailliert und glaubhaft, Ihre hingegen überzeugen mich gar nicht. Es passt alles ins Bild und zu den Wahrnehmungen von Drittpersonen. Die Strafe fällt verhältnismässig klein aus, möglich wären bis zu drei Jahre gewesen», führte der Richter aus. Er hielt Engin aber zugute, dass er sich in den letzten zwei Jahren offenbar gut verhalten habe.

Trost redete dem Türken, der zurzeit grösstenteils von Sozialhilfe lebt, ins Gewissen: «Ich finde es besonders schlimm, dass man einem Ehepartner droht, dem man einst versprochen hat, zu helfen. Das gilt auch in einem Trennungsverfahren.» Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.