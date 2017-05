Nachdem die Feuerwehr Buttwil vor 11,5 Jahren gemeinsam mit Geltwil und Muri zur Stützpunktfeuerwehr Muri+ fusionierten, wurde auch der Standort der Feuerwehr nach Muri verlegt. Das Magazin an der Dorfstrasse blieb als Abstellort für wenige Feuerwehrautos und Material bestehen. Nachdem nun das letzte Fahrzeug der Feuerwehr Buttwil verkauft wurde, wird das Feuerwehrmagazin nicht mehr gebraucht. Am Samstag wurde es feierlich an die Gemeinde zurückgegeben. Diese wird es in Zukunft als Lagerraum nutzen. Doch: «Falls Buttwil eines Tages wieder eine eigene Feuerwehr haben wird, sind wir bereit, ihnen den Raum wieder zur Verfügung zu stellen», verspricht Gemeinderat Raphael Meier.

Mit der Auflösung des Magazins geht ihm zufolge eine Ära zu Ende. Genau 40 Jahre war das Magazin im Einsatz. Doch dies sei kein Grund zur Trauer, denn: «Wir können voller Stolz sagen, dass es der Feuerwehr trotzdem möglich ist, bei einem Alarm innerhalb von zehn Minuten von Muri aus in Buttwil oder Geltwil zu sein», erzählt Feuerwehrkommandant Thomas Strebel. Er betonte auch, dass die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehrleuten von Anfang an hervorragend funktionierte.

Gefeiert wurde die Übergabe des Magazins mit rund 200 bis 300 Gästen bei traditioneller Handorgelmusik, einer Festbeiz und gleich drei Attraktionen: Für die Kinder hatte der Verein eine Hüpfburg aufgebaut, davor durften sie sich an der Wurfmaschine, die sie mit Wasser auffüllen mussten, versuchen und auf dem Schulhausplatz wurden Löschfahrzeuge aus vergangenen Jahren ausgestellt. Dabei kam auch das 85-jährige Feuerwehrauto «Lisi» wieder zum Einsatz: In kleinen Gruppen konnte man im antiken Fahrzeug Rundfahrten machen.