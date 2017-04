Noch tut er das, was er seit 45 Jahren tut: Walter Schmid (66) steht im Hotel Restaurant Bahnhof in Dottikon am Herd. Täglich, ausser am Dienstag ab 14 Uhr und am Mittwoch, wenn die auf Villmerger Boden stehende Traditionsbeiz geschlossen hat. Walti wird weiter kochen. Vorderhand zumindest und – so hofft er – in einem etwas reduzierten Umfang: «Zwei Tage frei oder vielleicht auch drei, das wär schon was. Aber vorläufig bin ich noch da, wenn sie mich brauchen.» Mit «sie» meint er Schwiegersohn Mäni Stutz und Tochter Michelle Stutz-Schmid, die nach dem vollzogenen Generationenwechsel seit dem 1. Januar den Betrieb führen.

Aus dem Emmental eingewandert

1972 hat Walter Schmid den Kochlöffel im «Bahnhof» übernommen, ab 1980 war er «Bahnhof»-Vorstand, zuerst ein Jahr als Geschäftsführer, dann hat er – im Alter von erst 30 Jahren – den Betrieb definitiv von Mutter Johanna übernommen. Sie hatte zusammen mit Vater Walter das Hotel Restaurant 1949 gekauft. Es war ein Zufall: «Meine Eltern haben in Signau im Emmental eine Gärtnerei betrieben. Nach einem Besuch bei der befreundeten Familie Berger, die damals den Dottiker ‹Sternen› führte, erfuhren sie, dass der ‹Bahnhof› feil war. Sie haben kurz entschlossen das Metier gewechselt und den Betrieb gekauft», erzählt Walter Schmid.

Er selber wurde schon in jungen Jahren vom «Beizer-Virus» angesteckt: «Bereits in der Oberstufe war für mich klar, dass ich Koch lernen wollte.» Das hat er dann auch getan, im Bahnhofbuffet in Aarau: «1966 haben wir den Lehrvertrag unterschrieben und einen Monatslohn von 10 Franken plus Kost und Logis vereinbart. Als ich ein Jahr später die Lehre begann, war der Zahltag mit 20 Franken doppelt so hoch», erinnert sich Schmid.

Es folgten kurze Lehr- und Wanderjahre, unter anderem eine Winter- und Sommersaison in Pontresina sowie die militärische Ausbildung zum Küchenchef. Und schon ging es für Walter Schmid im elterlichen Betrieb los: «Mein Vater ist 1967 gestorben, meine Schwester nur neun Jahre später. So habe ich ab 1972 meiner Mutter im Betrieb geholfen, 1974 den Wirtekurs gemacht und sieben Jahre später den Betrieb ganz übernommen.»

Mit Erfolg. Der Dottiker «Bahnhof» gilt in der Region seit Jahrzehnten als eine der ersten Adressen für die Liebhaber der gutbürgerlichen Küche. Vorerst führte Walter Schmid den Betrieb allein, konnte sich dabei aber stets auf gutes und langjähriges Personal verlassen: «Eine Serviertochter hat 42 Jahre bei uns gearbeitet, eine zweite 40 Jahre und meine Küchenhilfe ist mittlerweile seit 41 Jahren im Betrieb tätig», erklärt der Wirt nicht ohne Stolz.

Dann passierte das, was er im Rückblick als «mein Sechser im Lotto» bezeichnet. 1989 trat Marianne Koch, damals noch Wirtin auf der Wohler «Schönau», ins Leben des Junggesellen, und ab 1990 führten sie den «Bahnhof» gemeinsam und daneben bis 1994 auch noch die «Schönau».

«Es war eine sehr gute und sehr schöne Zeit. Wir haben uns menschlich hervorragend ergänzt und auch im Betrieb optimal zusammengearbeitet», sagt Schmid und verdrückt in der Erinnerung an seine im April 2015 allzufrüh verstorbene Gattin mehr als nur eine Träne.

Laufend in den Betrieb investiert

Der «Bahnhof» lief gut. Nicht nur weil die Qualität sowohl im Restaurant wie im Hotel immer stimmte, sondern auch, weil Marianne und Walter keine Arbeit scheuten, stets einen guten Draht zu den Gästen hatten und so ihre Stammkundschaft laufend ausbauen konnten.

Nach und nach ausgebaut und modernisiert wurde auch der Betrieb. Die Küche, die verschiedenen Restaurationsräumlichkeiten, der unterteilbare Saal, die grosse Gartenwirtschaft und die elf Hotelzimmer – alles ist auf einem guten Stand. «Wenn man einen solchen Betrieb auf Vordermann halten will, muss man laufend investieren, sonst gibt es plötzlich einen Nachholbedarf, der nicht mehr zu bewältigen ist», sagt Walter Schmid.

Entwickelt hat sich auch die Familie: 1991 kam Michelle auf die Welt, zwei Jahre später Christian. Zur Freude des Vaters ist die Tochter als gelernte Köchin in seine Fussstapfen getreten und hat mit ihrem Gatten zusammen den Betrieb in der dritten Generation übernommen. Es war kein Hauruck-Entscheid des jungen Paares, zumal Mäni Stutz als gelernter Elektromonteur nicht aus der Branche kommt. «Wir haben uns die Sache reiflich überlegt und sind überzeugt, dass wir den richtigen Schritt getan haben», sagen sie. Das sagt, im Rückblick auf die letzten 45 Jahre, auch Walter Schmid: «Man arbeitet viel und kann sich kaum zurücklehnen, wenn man im Gastgewerbe Erfolg haben will. Aber ich würde es sofort wieder tun.»