26. Juni, 17 Uhr: Auf die Minute genau ein Jahr bevor das lang ersehnte Jugendfest Sarmenstorf 2020 seine Tore öffnet, zeigt sich in der Schule, dass längst mit den Vorbereitungen begonnen worden ist. Denn neben dem Motto «Sarmi im Rampeliecht», das längst bekannt ist, hat das Jugendfest nun auch ein passendes Logo.

Über zwei Dutzend Schülerinnen und Schüler haben Zeichnungen dazu eingereicht. «Ihr habt es uns wirklich nicht leicht gemacht, das OK brauchte mehrere Sitzungen, um die drei Finalistinnen zu bestimmen», sagte OK-Präsident und Gemeinderat Marco Lüthi voller Freude und auch Stolz. Am Ende war gar eine reine Frauendelegation im Final: «Wo sind denn die Buben?», fragte sich Lüthi. Aber er musste ganz einfach zugeben: «Ihr drei habt euch am Ende klar an die Spitze gesetzt. Ich bin sehr stolz, dass wir solche Talente in unserer Schule haben.»

Der Schlagzeuger hat gewonnen

Das Logo sollte das Fest der Superlative, zu dem das Jugendfest werden soll, repräsentieren. «Denn in genau einem Jahr öffnen wir die Türen für Stars und Sternchen.» So könnte Sarmi zu Hollywood werden oder vielleicht zu Venedig oder einem Grand Prix irgendwelcher Art, sinnierte Lüthi.