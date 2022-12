Gemeinderatswahlen 2021 Mehr als jeder vierte Ammann im Freiamt tritt nicht mehr zur Wiederwahl an: Die grosse Übersicht, wer geht und wer bleibt Die definitiven Kandidaten für die Gemeinderatswahlen am 26. September sind seit kurzem bekannt. In den 41 Freiämter Gemeinden verzichten 11 amtierende Gemeindeammänner auf eine erneute Kandidatur.

Sie sind die Aushängeschilder der Gemeinde, müssen der Öffentlichkeit und den Medien oft zu verschiedenen Themen Rede und Antwort stehen, leiten die Gemeindeversammlungen und vieles mehr. Kurzum, sie repräsentieren ihren Ort: die Gemeindeammänner.

Mit den bevorstehenden Erneuerungswahlen am 26. September für die Amtsperiode 2022/25 mussten sich die Exekutivvorsteher in den 41 Freiämter Gemeinden die Frage stellen: «Trete ich nochmal an?» Bei etwas mehr als einem Viertel lautet die Antwort: Nein. Bei jeder und jedem von ihnen spielen individuelle Gründe eine Rolle.

Jürg Rüttimann (Jonen)

Als Erster in der amtierenden Ammanngilde hat schon im Januar der Joner Jürg Rüttimann erklärt, dass er auf eine Wiederwahl verzichte. Nach 14 Jahren im Rat, davon die letzten vier als Ammann, möchte er einfach Platz machen für Nachfolger. «Ich muss betonen, dass es mit dem jetzigen Team im Gemeinderat grossen Spass und Freude macht. So gesehen könnte ich noch 20 Jahre weitermachen. Ich bin überhaupt nicht amtsmüde», sagte er im Januar zur AZ. Als Ammann kandidiert nun der bisherige Vize Philipp Ackermann.

Langjährige, verdiente Ammänner treten ab

Schon sehr lange dabei ist auch Walter Koch. Er war 20 Jahre lang im Niederwiler Gemeinderat, davon die vergangenen zwölf als Ammann. Sein Abgang kommt nicht überraschend. Der 63-Jährige meinte im Frühling gegenüber der AZ: «Ich habe vor vier Jahren schon gesagt, dass das meine letzte Amtszeit sein werde. Es ist Zeit, jemand jüngerem Platz zu machen.» In Niederwil möchte neu Norbert Ender die Führung übernehmen.

In Zufikon gibt nach elf Jahren als Gemeindeammann Christian Baumann den Job ab. Er wurde drei Jahre zuvor in die Zufiker Behörde gewählt. Sein Erbe möchte nun der bisherige Gemeinderat Daniel Stark antreten.

Erst vier Jahre Ammann, aber schon seit 14 Jahren im Rat ist in Uezwil Stefan Meyer. Auch er hört jetzt auf. Sein Nachfolger wird wohl Werner Trottmann sein.

Wohlverdient zurücktreten darf sicher auch Heinz Pfister. Er führte in den vergangenen zwölf Jahren den Arner Gemeinderat als Ammann an und sitzt insgesamt seit 24 Jahren in diesem Gremium. Die Chancen sind aber sehr gross, dass in Arni der Ausdruck «Gemeindeammann Pfister» gebräuchlich bleibt. Denn als einzige Nachfolgerin kandidiert Namensvetterin Evelyn Pfister Meier.

Während es in Arni also eine Frau Gemeindeammann geben dürfte, wird dies in Bünzen (Marlise Müller) und Rottenschwil (Giordana Huonder) nicht mehr der Fall sein. Fürs Amt als Ammann interessiert sich in Rottenschwil der bisherige Vize Daniel Moor. In Bünzen gibt's keinen Kandidaten. Martin Heller (Mühlau) und Philipp Dubler (Kallern) treten ebenfalls von ihrem Amt zurück.

In drei Gemeinden gibt es Kampfwahlen um den Ammannsitz

Nicht überall finden die Stimmberechtigten nur einen Kandidaten fürs Ammannamt auf ihrem Stimmzettel. In drei Gemeinden gibt es die Qual der Wahl, und es kommt es zu einer Kampfwahl.

Am Fuss des Maiengrüens braucht es in Hägglingen einen Nachfolger für Urs Bosisio. Das Urgestein der lokalen Politik ist seit 12 Jahren Ammann und seit mehr als 20 Jahren im Gemeinderat. Um seinen Posten duellieren sich zwei bisherige Gemeinderäte: Vizeammann Franz Schaad und Peter Wyss.

In Merenschwand gibt Hannes Küng sein Amt ab. Der Mitte-Politiker sass seit 2009 im Rat und wurde 2013 als Gemeindeammann gewählt. Ihn möchte der bisherige Gemeinderat Rainer Heggli beerben. Zusätzlich kandidieren neu als Gemeinderat und gleichzeitig als Ammann auch Fabian Brun und Theres Schöni.

Bei der dritten Gemeinde mit einer Kampfwahl handelt es sich um Aristau. Dort ist die Ausgangslage sehr speziell. Amtsinhaber René Meier kandidiert wieder und wird vom amtierenden Vizeammann Erwin Gerber als Rivale herausgefordert.